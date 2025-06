Produkt o nazwie "Lalka Mila Fashion Amy", posiadający kod EAN: 42217001211000000155 , zawiera w sobie niebezpieczną substancję chemiczną w stężeniu przekraczającym dozwolony limit, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w stężeniu 10,5 proc., co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie . Produkt był w sprzedaży od: 21.12.2023 do 03.12.2024 .

Natomiast w środę sieć Ikea apelowała do wszystkich klientów, którzy kupili w jej sklepach wyciskacz do czosnku, by natychmiast przestali go używać. Urządzenie, które zostało poddane procesowi wycofania ze sprzedaży, okazało się wadliwe i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.