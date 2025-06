Jak zostało wspomniane, nie zastąpią one profesjonalnego leczenia, ale mogą okazać się skutecznym wsparciem w kontroli poziomu cukru we krwi . Z powodzeniem można uznać je za element zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia. Najlepsze zioła wpływające na obniżanie poziomu glukozy to te, które wspierają metabolizm węglowodanów , zwiększają wrażliwość na insulinę i spowalniają wchłanianie glukozy.

Rumianek pospolity to jedno z najbardziej rozpowszechnionych ziół w medycynie naturalnej. Nasze babcie używały go do pielęgnacji skóry i włosów, a od wieków doceniano jego właściwości przeciwzapalne i relaksujące. Znajduje zastosowanie w leczeniu dolegliwości trawiennych i coraz częściej mówi się o tym, że rumianek wspomaga regulowanie poziomu cukru we krwi.