Szpaki to dla miłośników ogrodów prawdziwe utrapienie, bowiem w ekspresowym tempie mogą zniszczyć drzewa owocowe . Ptaki w szczególności uwielbiają zajadać się słodkimi i dojrzałymi owocami czereśni , i niestety, robią to, zanim zdążymy je zebrać.

Bardzo popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnej siatki na czereśnie. Zazwyczaj jest ona wykonana z polietylenu, co sprawia, że jest lekka, nie obciąża gałęzi i nie niszczy owoców. Siatka blokuje ptakom dostęp do wnętrza koron i uniemożliwia potencjalne żerowanie na owocach. To jednak nie koniec jej zalet, bowiem może stanowić dla owoców barierę ochronną przed intensywnymi opadami deszczu i gradu.