Nigdy nie jedz takiego popcornu. Zawiera "wieczne chemikalia"

Popcorn z mikrofalówki to chętnie wybierana przekąska, ale jak ostrzega dr Keddy, jego opakowania mogą zawierać tzw. PFAS - "wieczne chemikalia", które po podgrzaniu przenikają do żywności. Ich regularne spożywanie może w ciągu roku zwiększyć poziom tych związków w organizmie nawet o 63 proc.

Badania w ramach projektu HBM4EU dowiodły, że PFAS mogą powodować uszkodzenia wątroby, zaburzenia hormonalne, otyłość czy obniżoną płodność.

To kolejny powód by, zamiast sięgać po paczki z popcornem do mikrofalówki, spróbować samodzielnie przygotować tradycyjną wersję tej przekąski w domu - na suchej patelni lub w garnku. W ten sposób nie tylko unikniemy toksyn, ale też ograniczymy jej kaloryczność.

Palisz w pomieszczeniach świeczki zapachowe? To błąd

Ekspert ostrzega również przed pewnym elementem dekoracji, który w Polsce pojawia się niemal w każdym domu zimą i jesienią. Chodzi o świeczki zapachowe, których spalanie może nieść negatywne konsekwencje dla zdrowia.

Benzen, który uwalnia się podczas spalania świec, jest sklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy - jego wdychanie może podnosić ryzyko występowania białaczki i innych nowotworów krwi. Formaldehyd z kolei podrażnia skórę, oczy i drogi oddechowe, a długotrwałe narażenie na jego działanie zwiększa ryzyko chorób nowotworowych.

Badania potwierdzają też, że palenie świec pogarsza jakość powietrza w pomieszczeniach, a niektóre z nich mogą wydzielać toksyny nawet wtedy, gdy nie są zapalone.

Jesienią i zimą trudno jednak zrezygnować ze świec, które stały się uwielbianym elementem dekoracji w domach wielu Polaków. Jeśli jednak chcemy zadbać o zdrowie, lepiej unikać świec parafinowych i wybierać naturalne alternatywy, takie jak świece z wosku sojowego lub pszczelego z bawełnianym knotem - bez sztucznych barwników i intensywnych zapachów.

Odświeżacze powietrza - ukryte źródło toksyn w domu

Kolejny problem w domach, czy też w samochodach stanowią odświeżacze powietrza. Choć mają sprawiać, że dom pachnie świeżością, w rzeczywistości mogą zanieczyszczać powietrze w pomieszczeniach i wpływać negatywnie na zdrowie domowników.

Pompują koktajl syntetycznych chemikaliów do powietrza

Wśród niebezpiecznych składników dr Shayne Keddy wymienia m.in. Lilial, zakazany w Unii Europejskiej ze względu na jego szkodliwy wpływ na układ rozrodczy, oraz syntetyczny zapach HICC, który może powodować silne reakcje alergiczne skóry. Obie substancje nadal są stosowane w niektórych produktach dostępnych na świecie, w tym w odświeżaczach powietrza czy środkach czystości.

Badania wskazują, że nawet niewielkie ilości tych chemikaliów mogą prowadzić do migren, napadów astmy, podrażnień skóry czy problemów neurologicznych.

