Fani czystości pokochali ten trik z czosnkiem

Doskonale znamy jego kulinarne zastosowanie, ale to wciąż nie wszystko. Czosnek sprawdzi się również w łazience jako naturalny detergent. Niektórzy nazywają go postrachem wirusów i bakterii.

Przez wielu uważany jest za króla polskiej kuchni. Jego charakterystyczny aromat doskonale komponuje się z wieloma daniami i wzbogaca smak niemal każdej wytrawnej potrawy. Czosnek na dodatek jest bogaty w witaminę C, potas, żelazo, magnez i fosfor. Niektórzy nazywają go naturalnym antybiotykiem.

Bylina ta ma jednak nie tylko kulinarne czy prozdrowotne zastosowanie. Sprawdzi się również jako ekologiczny środek bakteriobójczy. Podobno wystarczy jeden ząbek, aby toaleta była sterylnie czysta. Zyskujący na popularności trik wciąż nie wszystkich przekonuje, ale chyba rzeczywiście coś w tym jest.

Odpowiada za to tajemniczo brzmiący sulfotlenek dwusiarczku allilu.

Dezynfekcja za pomocą czosnku to prosta metoda znana nie od dziś. Wystarczy obrać ze skórki jeden ząbek, wrzucić do muszli klozetowej i pozostawić w niej na dłuższą chwilę. Zwolennicy tego rozwiązania zachęcają, by zrobić to tuż przed położeniem się spać, aby substancja w nim zawarta mogła działać całą noc.

Chodzi o allicynę, która jest związkiem chemicznym o działaniu bakteriobójczym. Zostaje uwolniona dopiero w momencie uszkodzenia tkanki, dlatego nieobrany czosnek raczej nie spełni swojej roli.

Zabieg należy powtarzać regularnie, najlepiej 2-3 razy w tygodniu. Nie oznacza to jednak, że możemy całkowicie zrezygnować ze środków chemicznych na bazie chloru. Od czasu do czasu zalecane jest bardziej radykalne odkażanie.

Allicyna ma nie tylko zabić obecne w toalecie bakterie, ale później także ograniczyć ich namnażanie. Zwolennicy tej metody przekonują, że skutecznie usuwa zacieki i charakterystyczne żółte plamy. W tym celu jeszcze lepiej od wrzuconego do muszli czosnku sprawdzi się podobno specjalnie przygotowany napar.

Torebkę herbaty zalej wrzątkiem, dodaj kilka obranych ząbków i poczekaj do wystudzenia. Wlej do muszli i pozostaw przynajmniej na kilka godzin. Taką mieszanką możesz również przetrzeć jej zabrudzone brzegi, a nawet wewnętrzną stronę deski sedesowej.

Później wystarczy już tylko spłukać czystą wodą. Toaleta będzie śnieżnobiała i sterylna – zachwalają fani naturalnych rozwiązań.

