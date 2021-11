Gdzie najlepiej przechowywać mleko?

Porady

Jak przechowywać mleko tak, by, jak najdłużej pozostawało świeże? Większość z nas po powrocie z zakupów do domu, po prostu wkłada je odruchowo do lodówki. Czy na pewno jest to jednak najlepsze rozwiązanie? Oto, gdzie powinniśmy je trzymać!

Zdjęcie Wielu Polaków ma rozterki gdzie w lodówce jest najlepsze miejsce do przechowywania mleka? / 123RF/PICSEL