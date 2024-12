Najlepszym miejscem do zorganizowania domowej apteczki jest sucha, chłodna i zacieniona przestrzeń, do której dostęp mają wyłącznie dorośli. Idealne warunki to temperatura pokojowa, mieszcząca się w przedziale 15-25°C. Ważny jest również brak dostępu do światła i wilgoci. Leki najlepiej trzymać z zamykanych szafkach lub pudełkach. Należy pamiętać, że promieniowanie słoneczne może rozkładać składniki aktywne, zmniejszając skuteczność preparatów.