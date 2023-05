Spis treści: 01 Jak dbać o pelargonie, aby pięknie kwitły?

02 Jakie warunki potrzebuje pelargonia?

03 Na co działa wywar z łupin cebuli na kwiaty?

04 Nawóz z łupin cebuli do pelargonii - jak przygotować i stosować?

Jak dbać o pelargonie, aby pięknie kwitły?

Pelargonie to jedne z najpopularniejszych w Europie roślin sadzonych do skrzynek, które wspaniale zdobią balkony i tarasy. Nie mają wygórowanych wymagań, tolerują mocno nasłonecznione stanowiska, a ich zapach odstrasza insekty. Niekiedy jednak zdarza się, że słabo kwitną i wyglądają marnie. Okazuje się, że winę najczęściej ponoszą deficyty składników potrzebnych do ich prawidłowego rozwoju. Jak zatem uprawiać pelargonie, by wydawały mnóstwo kwiatów? Zanim zastosujesz nawożenie, sprawdź, czy wszystkie ich wymagania zostały spełnione.

Jakie warunki potrzebuje pelargonia?

Aby pelargonie obficie kwitły i prawidłowo się rozwijały, należy przede wszystkim zapewnić im kilka podstawowych wymagań.

stanowisko - słoneczne, ale dobrze rozwijają się również w półcieniu

podłoże zasobne w składniki pokarmowe - najlepiej użyć specjalnej ziemi pod pelargonie, o odczynie obojętnym

regularne, obfite podlewanie - jest to konieczne, bowiem pelargonie nie są odporne na suszę. W upalne dni pelargonie należy podlewać dwa razy dziennie - rano i wieczorem.

nawożenie - warto rozpocząć je już na początku kwitnienia w postaci płynnych preparatów - aplikować co 14 dni. Warto również zastosować naturalne, domowe specyfiki, które świetnie wpłyną na kondycję pelargonii.

sadzenie - dopiero wtedy, gdy ustaną wiosenne przymrozki, najlepiej po 15 maja

Zdjęcie Pelargonie do prawidłowego rozwoju potrzebują przede wszystkim obfitego podlewania i regularnego nawożenia / 123RF/PICSEL

Na co działa wywar z łupin cebuli na kwiaty?

Chętnie stosowanym przez miłośników pelargonii, domowym nawozem jest odżywka na bazie łupin z cebuli - bogatych w wiele składników odżywczych potrzebnych tym roślinom do prawidłowego rozwoju i obfitego kwitnienia.

Zdjęcie Nawóz z łupin cebuli jest bardzo prosty w przygotowaniu i praktycznie nic nie kosztuje / 123RF/PICSEL

Łupiny z cebuli są źródłem:

magnezu

miedzi

manganu

żelaza

wapnia

witamin z grupy B

Wykorzystując nawóz z łupin po cebuli do podlewania możemy być pewni, że rośliny odwdzięczą się jeszcze ładniejszym wyglądem i intensywnym wydawaniem nowych kwiatów.



Nawóz z łupin cebuli do pelargonii - jak przygotować i stosować?

Nawóz z łupin cebuli dla pelargonii i innych kwitnących roślin jest to zupełnie naturalnym, w pełni bezpieczny preparat, który praktycznie nic nie kosztuje. Wykorzystując pozostałości po tych warzywach nie tylko wspomagamy rozwój oraz kwitnienie roślin, ale również stosujemy praktyki "zero waste" przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ilości odpadów. Co więcej, przygotowanie takiego nawozu zajmie niewiele czasu i jest dziecinnie proste. Oto co należy zrobić:

Łupiny z 10 cebul zalać dwoma dwoma litrami wrzącej wody Całość zamknąć w słoiku i odstawić w chłodne i ciemne miejsce na około 24 h Po tym czasie nawóz z łupin po cebulach jest gotowy do użytku Pelargonie należy podlewać taką miksturą raz na dwa tygodnie, przez całą wiosnę i lato