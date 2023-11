Folia bąbelkowa - zastosowanie

Folia bąbelkowa, to zdaniem wielu jeden z najważniejszych wynalazków w dziejach ludzkości. Oczywiście do tak odważnej tezy należy podchodzić z przymrużeniem oka, niemniej faktycznie ma ona mnóstwo zastosowań.

Folia bąbelkowa sprawdza się m.in. jako świetny izolator temperatury. Jeśli przygotowujesz posiłek do pracy, ale nie chcesz, by jedzenie momentalnie wystygło, owiń pojemnik z jedzeniem folią bąbelkową, a danie znacznie dłużej pozostanie ciepłe.

Folia utrzymuje temperaturę także w przypadku, kiedy chcemy zachować ją na jak najniższym poziomie. Zabierasz w podróż butelkę wody schłodzonej w lodówce? Folia bąbelkowa sprawi, że woda wolniej zacznie się nagrzewać.

Folia bąbelkowa najczęściej używana jest również do pakowania różnego rodzaju przedmiotów celem ich zabezpieczenia w trakcie przewozu. No i, rzecz jasna, do jej przedziurawiania opuszkami palców, co jest niewątpliwie relaksującą czynnością.

Zdjęcie Rozłóż na szybie samochodu folię bąbelkową, a problem skrobania zamarzniętej szyby zniknie / Andrzej Zbraniecki/East News / East News

Dlaczego warto rozłożyć folię bąbelkową na szybkie samochodu?

Każdy, kto parkuje swój samochód "pod chmurką" wie, jak denerwujące jest odśnieżanie zalegającego białego puchu i skrobanie zamarzniętych szyb. Jeśli tego nie zrobimy i ruszymy w drogę, narażamy się na wysoki mandat.

Wracając zatem do jej zastosowania przez kierowców, to niewielki kawałek folii bąbelkowej pozwoli na szybkie przygotowanie samochodu do jazdy. Mowa oczywiście o warunkach atmosferycznych, którym towarzyszą opady śniegu i mróz, który osiada na szybach auta.

Zdjęcie Folia bąbelkowa ma szereg zastosowań / 123RF/PICSEL

Rozłożenie folii bąbelkowej na przedniej szybie samochodu i dociśnięcie je wycieraczkami sprawi, że szyba nie będzie oszroniona, dzięki czemu używanie skrobaczki będzie już zbędne. Folię najlepiej aplikować na szybę na noc, kiedy temperatura powietrza może być najniższa.