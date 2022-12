Zobacz, co ci grozi za nieodśnieżenie samochodu

Poranne odśnieżanie samochodu i skrobanie zamarzniętych szyb to zmora wielu kierowców w Polsce. Nocne i obfite opady śniegu sprawiają, że zanim wyjedziemy autem z parkingu, musimy poświęcić kilkanaście minut na odpowiednie przygotowanie pojazdu, by nie zagrażał on innym uczestnikom ruchu drogowego i zapewniał dostateczne pole widzenia samemu kierującemu. Tym, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, grożą bardzo wysokie mandaty.

Zdjęcie Dokładnie odśnieżone auto uchroni nas przed wysokim mandatem / 123RF/PICSEL