Pojawiają się na grządkach warzywnych, rabatach kwiatowych, a nawet pomiędzy ścieżkami i podjazdami. Są zmorą niemal każdego ogródka. By się ich pozbyć sięgamy najczęściej po środki chemiczne.

Te jednak nierzadko są kosztowne, a zanim ich użyjemy, musimy dokładnie zapoznać się z ulotką i postępować zgodnie z instrukcją. W przeciwnym wypadku możemy zaszkodzić nie tylko roślinom, ale także sobie.

Domowe sposoby na pozbycie się chwastów z ogródka

Środki chemiczne co prawda szkodzą chwastom, lecz dodatkowo oddziałują również na inne rośliny i glebę, zatruwając środowisko. Co więcej, uprawiając samodzielnie rośliny w swoim ogrodzie, pragniemy by rosły one zdrowo, nie będąc jednocześnie skażone chemią.

Na szczęście istnieją naturalne sposoby, z pomocą których szybko pozbędziemy się chwastów z naszego ogródka. Większość potrzebnych produktów znajdziemy w kuchni.

Oprysk na chwasty z octu

Ocet jest tanim, ekologicznym i biodegradowalnym środkiem, który nie tylko niszczy rośliny, ale również odstrasza mrówki i owady. Bywa stosowany jako domowy sposób na zakwaszanie ziemi. Świetnie radzi sobie również z chwastami.

Aby przygotować oprysk na chwasty z octu należy zmieszać ze sobą ocet z wodą w proporcji 2:1 i opryskać chwasty. Ten domowy sposób na chwasty warto stosować jednak tylko na podjazdach i ścieżkach, gdzie nie ma roślin. Ocet nie działa bowiem wybiórczo, a oprócz chwastów zniszczy również trawę czy warzywa.

Dlatego też warto w tym przypadku stosować spryskiwacz, którym ostrożnie spryskamy chwasty.

Soda oczyszczona na chwasty

Kolejnym domowym sposobem na chwasty jest użycie sody oczyszczonej, która w ogrodnictwie ma dość szerokie zastosowanie.

Świetnie poradzi sobie z chwastami pojawiającymi się na ścieżkach i podjazdach, jednak należy je posypać sodą już wczesną wiosną, zanim chwasty zaczną wyrastać. Innym sposobem jest użycie jej po ręcznym usunięciu chwastów.

Roztwór z alkoholu i mydła na chwasty

Kolejnym domowym sposobem na chwasty jest usunięcie ich przy pomocy roztworu z alkoholu i mydła w płynie lub płynu do mycia naczyń. Do jego przyrządzenia potrzebne będzie:

30 ml alkoholu,

2 szklanki wody,

kilka kropel mydła w płynie lub płynu do mycia naczyń.

Gotowy preparat należy rozpylić na liściach chwastów. Taki zabieg najlepiej wykonać w południe, szczególnie w słoneczne dni. Alkohol doskonale rozkłada bowiem warstwę woskową na liściach chwastów, przez co stają się one bardziej wrażliwe na promienie słoneczne, ulegając tym samym silnemu poparzeniu.

Osłabione chwasty można w łatwy sposób usunąć z ziemi. Preparat z alkoholu doskonale działa też w miejscach zacienionych.

