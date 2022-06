Czyste, białe firanki pełnią we wnętrzu ważną rolę - dodają przytulności i rozświetlają je, a nawet wpływają na jego akustykę, zmniejszając niosący się pogłos. Mogą także ukryć nieestetyczne elementy wystroju, takie jak np. stary kaloryfer czy rury.

By firanki spełniały swoją rolę i wyglądały efektownie, muszą być naprawdę śnieżnobiałe - wtedy są prawdziwą ozdobą domu. Niestety, z biegiem czasu materiał zazwyczaj żółknie, a jeśli dodatkowo w domu mieszkają palacze, to firanki w krótkim czasie mogą stracić swój perfekcyjny wygląd. Na szczęście, istnieją naturalne sposoby na to, by przywrócić im śnieżnobiały kolor.

Jak prać firanki, żeby były białe? Trik z octem to hit!

By przywrócić firanom perfekcyjny wygląd, możemy zastosować jedną ze skutecznych, naturalnych metod:

rozpuść siedem łyżek soli kuchennej w pięciu litrach wody. Mocz firany przez kilkanaście minut, a potem pierz jak zawsze

wsyp torebkę proszku do pieczenia do podajnika pralki lub do miski z wodą i środkiem piorącym. Namaczaj firanki przez kilkanaście minut i pierz jak zawsze

wlej pół szklanki octu do roztworu proszku i wody. Mocz firany przez kilkanaście minut i pierz jak zawsze.

Do wybielania firanek można wykorzystać także sodę oczyszczoną lub sok z cytryny.

Wszystkie te sposoby są naprawdę skuteczne i co ważne, w pełni naturalne - nie zanieczyszczają środowiska, są tanie i ekologiczne.

