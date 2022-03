Choć moda na minimalizm we wnętrzach wciąż przybiera na sile, to nie brakuje w Polsce mieszkań, w których firanki są wciąż nieodłącznym elementem dekoracji okien. Wystarczy jedno spojrzenie na osiedlowe okna czy balkony, by przekonać się, że firany zostaną z nami jeszcze przez dłuższy czas - szczególnie w mieszkaniach i domach osób starszych, którym ciężko wyobrazić sobie przytulne wnętrze bez firan czy zasłon.

Jednym z powodów, dla których decydujemy się na rezygnację z firan, jest oczywiście wygoda. Firanki mogą być dekoracją okna, pod warunkiem jednak, że wyglądają perfekcyjnie i nie są pogniecione - utrzymanie ich w idealnym stanie wymaga pracy! Istnieje jednak prosty trik, który pomoże nam zaoszczędzić czas i sprawi, że firany będą wyglądać zjawiskowo!

Jak prać firanki, by nie były pogniecione? Prosty trik!

Firanki pierzemy zazwyczaj w pralce, w efekcie często są one nieznośnie wygniecione i ciężko jest nadać im idealny kształt. Wystarczą jednak dwa proste triki, by zapobiec temu stanu rzeczy. Po pierwsze, należy dostosować temperaturę prania do tkaniny, z jaką mamy do czynienia - większość potrzebnych informacji znajdziemy oczywiście na metce.

Drugi trik jest mniej znany, ale naprawdę skuteczny! Przed praniem należy złożyć firanki w kostkę lub umieścić je w specjalnym pokrowcu - dobrze sprawdzi się także zwykła poszewka. Ważne, by nie ładować pralki do pełna - firanki powinny zajmować mniej więcej 1/3 pojemności bębna.

Po praniu sztuczne firany możemy powiesić od razu w docelowym miejscu, a te z naturalnych tkanin musimy jeszcze wyprasować.

Jak wybielić firanki?

Nowe, śnieżnobiałe firany z biegiem czasu tracą swój kolor i nawet po praniu wyglądają na lekko zakurzone i szare. Przedsiębiorcze panie domu mają jednak rozwiązanie i tego problemu. By przywrócić firankom naturalną biel, wystarczy namoczyć je w roztworze proszku do prania (należy użyć całego opakowania) i dwóch litrów wody. Firanki należy pozostawić w tym roztworze na 15 minut. Podobny efekt da także niezawodna soda oczyszczona - wystarczy, że dodamy odrobinę produktu bezpośrednio do pralki.

