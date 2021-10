Jak się pozbyć zapachu dymu papierosowego? Jest na to sposób!

Jak się pozbyć zapachu dymu papierosowego?

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na wyeliminowanie zapachu dymu papierosowego jest rzucenie nałogu. Jeśli jednak osoby, z którymi mieszkamy, nie mają takiego zamiaru, to warto wypróbować inne metody.





Zdjęcie Kawa mielona może poradzić sobie z nieprzyjemnym zapachem / 123RF/PICSEL

Palenie w mieszkaniu sprawi, że dym będzie czuć w każdym pomieszczeniu, a do tego przesiąkną nim ubrania, meble i firanki. Dlatego też istotne jest wietrzenie i regularne zmienianie pościeli.



Pierwszy ze sposobów wiąże się z użyciem kawy. Powinna poradzić sobie z nieprzyjemnym zapachem. Wystarczy tylko wsypać zmieloną kawę do miski lub słoika i postawić w pomieszczeniu.

Pochłaniaczem zapachu jest również soda oczyszczona, więc jeśli nie przepadamy za zapachem kawy, to śmiało można wybrać tę alternatywę. Ponadto chcąc zamaskować dym papierosowy, można sięgnąć po zapachowe świece lub elektroniczne odświeżacze.

Zdjęcie By pozbyć się zapachu papierosów, można sięgnąć po świece zapachowe / 123RF/PICSEL

Oprócz tego rozwiązaniem może okazać się ceramiczna kula zapachowa. Nie tylko poradzi sobie z dymem papierosowym, ale także będzie stanowić element dekoracyjny. Wystarczy wlać do niej ulubiony olejek eteryczny, a po chwili zacznie się z niej wydobywać aromat, który pomoże w walce z nieprzyjemnym zapachem.



