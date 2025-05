Seniorzy często o tym zapominają. Konsekwencje? Problem z chodzeniem

Natalia Jabłońska

Wraz z wiekiem, zwłaszcza gdy nie dbamy o regularną aktywność fizyczną, osłabieniu ulegają nasze mięśnie i stawy, co dotkliwie odczuwamy m.in. w nogach. Co zrobić, by po 50. roku życia zadbać o kondycję kończyn dolnych i na jakie składniki pokarmowe zwrócić wówczas uwagę?