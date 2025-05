To największe jezioro województwa lubuskiego . Szczyci się malowniczym położeniem wśród lokalnej przyrody, czystą wodą i szeroką plażą . Bywa wskazywane jako pomysł na relaksującą wycieczkę, będącą alternatywą dla najbardziej obleganych nadbałtyckich kurortów.

Uwielbiają je turyści nie tylko z najbliższych miejscowości. Choć znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Sława, od Zielonej Góry dzieli je zaledwie 50 km -wystarczy niecała godzina spędzona w samochodzie, aby tutaj dotrzeć. Nad Jezioro Sławskie przybywają również turyści z okolic Wrocławia. Dojazd ze stolicy województwa dolnośląskiego zajmuje niecałe dwie godziny. To kuszące, zwłaszcza w porównaniu do długości trasy, jaką trzeba pokonać z tego regionu Polski, aby dostać się nad Bałtyk.

Rozległe jezioro cieszy się popularnością ze względu na różnorodne możliwości rekreacyjne. Położone jest w dogodnej odległości od większych miast, co sprawia, że staje się idealnym miejscem zarówno na dłuższe wakacje, weekendowy wypad, jak i jednodniową eskapadę dla odpoczynku i przewietrzenia głowy na łonie natury.

Można zażywać tu kąpieli słonecznych i z przyjemnością wkroczyć do czystych wód zbiornika. Jezioro Sławskie jest świetnym miejscem do wędkowania oraz uprawiania sportów wodnych, takich jak żeglarstwo, kajakarstwo, a nawet windsurfing.

Co robić nad Jeziorem Sławskim?

Można oddawać się tu błogiemu lenistwu, można spędzać czas bardziej aktywnie. Dla miłośników sportów wodnych dostępne są wypożyczalnie sprzętu . Znajdują się tutaj także ścieżki rowerowe oraz trasy spacerowe, które prowadzą przez urokliwe okolice jeziora. Przez cały sezon turystyczny ( od początku czerwca do końca września ) można wyruszyć w godzinny rejs po jeziorze statkiem Lubuszanin II.

Niezależnie od tego, czy znajdziemy się na pokładzie, czy zdecydujemy się na rower, czy postawimy na eksplorowanie okolic na własnych nogach, okoliczna przyroda nas zachwyci. Jezioro Sławskie otoczone jest przez lasy i tereny zielone, będące doskonałym miejscem do bliskiego obcowania z naturą i obserwacji ptaków.

Oto kolejny atut tego zakątka województwa lubuskiego. Infrastruktura turystyczna nad jeziorem jest dobrze rozwinięta . Znajdują się tutaj liczne ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty oraz campingi, które oferują komfortowe warunki noclegowe dopasowane do budżetu, jakim dysponujemy. W okolicy jeziora bez trudu da się trafić do kawiarni, restauracji i smażalni, które zaspokoją burczące brzuchy.

Co robić w okolicach Jeziora Sławskiego?

Wypoczynek nad wodą lubisz urozmaicać atrakcjami innego rodzaju? Świetnie się składa. Między kolejnymi sesjami opalania warto odwiedzić miasto Sława, którego rynek do dziś zachował średniowieczny układ. W pobliżu znajduje się ciekawy zabytek - Pałac Rechenbergów. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest obiektem muzealnym, a podziwiać go można wyłącznie z zewnątrz.

Interesującym urozmaiceniem pobytu nad jeziorem będzie też wycieczka do Głogowa. Na uwagę zasługuje ratusz, którego początki sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Jego wieża o wysokości 80,35 m góruje nad miastem, więc na pewno nie przegapisz tego zabytku. Warto udać się także do Zamku Książąt Głogowskich, by poznać bogatą historię regionu.