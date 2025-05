Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół pochmurno, przelotne opady deszczu, nad morzem mogą pojawić się burze. Na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite i jednostajne opady deszczu - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na termometrach od 9 st. C na Lubelszczyźnie do 17 st. C miejscami w centrum.

W nocy z piątku na sobotę na wschodzie Polski jednostajne opady deszczu, w Karpatach spadnie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Przelotny deszcz możliwy również nad morzem.

W sobotę w całym kraju zachmurzenie duże, lokalnie pojawią się przejaśnienia, ale będzie również padać. Termometry wskażą od 9 st. C do 17 st. C.

Od niedzieli do wtorku pogoda raczej się nie zmieni. Czeka nas duże zachmurzenie, lokalnie większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozy wskazują na dużą różnicę temperatur w zależności od regionu Polski, bowiem na wschodzie termometry wskażą od 9 st. C, natomiast na zachodzie nawet 22 st. C.

Jest szansa na lepszą pogodę?

Środa i czwartek to nadal duże zachmurzenie, ponadto przelotne opady deszczu i burze. Opady chwilami będą miały umiarkowane natężenie - informuje IMGW. Na południu ok. 15 st. C, zdecydowanie wyższe wartości na termometrach na zachodzie Polski, tam nawet 23 st. C. W rejonach podgórskich od 7 st. C do 14 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

