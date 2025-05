Co zrobić ze skórą z pomarańczy? Wykorzystaj ją… w uprawie roślin

Skórka z pomarańczy – aromatyczna, intensywnie kolorowa, a mimo to często kończy w śmietniku. Tymczasem to, co większość uznaje za odpad, może stać się wartościowym składnikiem nawozu naturalnego, który odstraszy szkodniki i poprawi jakość gleby. Zamiast więc wyrzucać, lepiej wykorzystać. Oto jak skórka z pomarańczy może wspierać twoje pelargonie, lawendy, truskawki i nie tylko.