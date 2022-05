Spis treści: 01 Jakie grzyby zbiera się w maju?

02 Kiedy najlepiej rosną grzyby?

03 Kalendarz grzybiarza - kiedy szukać grzybów?

04 Grzyby jadalne a trujące. Jak odróżnić?

Ulubionym okresem grzybiarzy bez wątpienia jest wczesna jesień. To wtedy w lasach występuje najwięcej gatunków smacznych i aromatycznych grzybów. Jednak również wiosną można znaleźć niektóre z nich.

Jakie grzyby zbiera się w maju?

Do najczęściej spotykanych w tym miesiącu grzybów jadalnych zalicza się:

Reklama

pieczarki - częściej niż w lasach można je spotkać na łąkach, polach i w przydrożnych rowach. Rosną od początku maja aż do końca października, najczęściej w lekko zacienionych, wilgotnych miejscach. Są to popularne, chętnie spożywane w różnej postaci grzyby blaszkowe;

Zdjęcie Pieczarki to grzyby rosnące w maju, powszechnie wykorzystywane w polskiej kuchni / 123RF/PICSEL

podgrzybki - pojawiają się pod koniec maja lub na początku czerwca, lecz największy wysyp spodziewany jest we wrześniu. Lubią lekko wilgotne, trawiaste podłoże, często są również ukryte wśród mchu - najczęściej występują w lasach liściastych (zdarzają się również w sosnowych). Wyróżniają się charakterystycznym, żółtym kolorem podszycia kapelusza oraz nóżki;

Zdjęcie Podgrzybki to majowe grzyby występujące w wysokich trawach oraz mchu. Rosną najczęściej w lasach liściastych. Ich największy wysyp zazwyczaj występuje dopiero we wrześniu, jednak pojedyncze sztuki można zaleźć już w maju / 123RF/PICSEL

smardze - te grzyby o niecodziennym wyglądzie są znane przez niewiele osób. Występują zarówno w lasach iglastych, jak i liściastych - najczęściej pojawiają się po obfitych, wiosennych deszczach. Smardze to majowe grzyby jadalne, wymagają jednak odpowiedniej obróbki termicznej (na surowo są trujące!). Zaleca się gotowanie ich przez 15 minut, a następnie odlanie wody i dalsze gotowanie ich w nowej wodzie;

Zdjęcie Smardze to mało znane majowe grzyby, które są jadalne, wymagają jednak specjalnej obróbki termicznej / 123RF/PICSEL

boczniaki - boczniaki najczęściej rosną na pniach drzew lub na powalonych pniach (stąd ich nazwa), choć najwięcej pojawia się jesienią, można je znaleźć już w maju, a czasami nawet w kwietniu. Zazwyczaj występują w dużych koloniach.

Zdjęcie Boczniaki to grzyby rosnące w maju, porastające pnie drzew / 123RF/PICSEL

Przy sprzyjającej pogodzie, czyli dużej wilgotności oraz odpowiednio wysokiej temperaturze, w maju można znaleźć również inne gatunki grzybów. Przy dobrych warunkach pod koniec maja pojawiają się koźlarze, podgrzybki, a nawet prawdziwki.

Instagram Post

Kiedy najlepiej rosną grzyby?

Najlepszym okresem dla grzybiarzy jest lato oraz jesień. Większość gatunków grzybów w polskich lasach pojawia się od czerwca do października (aż do pierwszych przymrozków), jednak największego wysypu można spodziewać się we wrześniu.

Aby grzyby obrodziły, nie może być jednak zbyt sucho - wysokie temperatury i skąpe opady lub susza powodują, że jest ich niewiele.

Wybierając się na grzyby, należy dokładnie zapoznać się z rejonem, w którym one występują - inne gatunki znajdziemy w lesie iglastym, inne w liściastym, a jeszcze inne na łąkach.

Wideo youtube

Kalendarz grzybiarza - kiedy szukać grzybów?

Jeśli wiemy już, jakie grzyby rosną w maju, warto zapoznać się z innymi gatunkami, które pojawią się w kolejnych miesiącach. Oto najpopularniejsze i najchętniej zbierane z nich:

borowiki - od lipca do października (najwięcej we wrześniu),

gąski - od września do listopada (najwięcej w październiku),

kanie - od czerwca do listopada (najwięcej we wrześniu),

koźlarze - od lipca do października (najwięcej w sierpniu),

kurki - od czerwca do listopada (najwięcej we wrześniu),

maślaki - od czerwca do października (najwięcej we wrześniu),

opieńki - od września do listopada (najwięcej w październiku),

podgrzybki - od czerwca do listopada (najwięcej we wrześniu).

Grzyby jadalne a trujące. Jak odróżnić?

Zbieranie grzybów wymaga sporej wiedzy oraz umiejętności. Osoby, które nie rozróżniają poszczególnych gatunków, powinny wybierać się na grzybobranie wyłącznie w towarzystwie kogoś doświadczonego lub korzystać z ilustrowanego atlasu grzybów.

Instagram Post

Spożycie trującego grzyba może być śmiertelnie niebezpieczne!

Mówi się, że większość grzybów jadalnych posiada miękkie, gąbczaste podszycie kapelusza, natomiast trujących - blaszki. Nie jest to jednak regułą. Blaszki posiadają chociażby pieczarki, boczniaki, kurki czy kanie, które są grzybami jadalnymi.

Inną, stosowaną przez niektórych grzybiarzy metodą jest odłamanie kawałka grzyba i przyłożenie go do języka - jeśli ma gorzki smak, oznacza to, że jest on trujący.

Najbezpieczniej i najrozważniej jest jednak zbierać wyłącznie znane sobie gatunki grzybów, a w czasie wypraw do lasu posiłkować się atlasem.

Czytaj również:

Jak jeść grzyby, żeby sobie nie zaszkodzić?

Grzyby mają swój język, który jest podobny do ludzkiego

Zobacz także: