Choć wygląd zewnętrzny jest często pierwszym czynnikiem przyciągającym ludzi do siebie, to trwałe i szczęśliwe relacje opierają się na wielu innych aspektach. Wiedzą o tym ci, którym udało się stworzyć udane związki z osobą z "innej ligi".

- Od zawsze byłam uważana za piękność. W przedszkolu, szkole, a później na studiach. Uganiała się za mną masa chłopaków przede wszystkim tych przystojnych, bo mniej atrakcyjni nawet nie próbowali do mnie "startować" - opowiada Anna, lekarka z Małopolski.

- Szybko zauważyłam, że dla moich adoratorów jestem tylko trofeum, którym można pochwalić się przed kolegami i rodziną. Żaden z nich nie był zainteresowany tym, jaka jestem naprawdę, o czym marzę, co chciałabym osiągnąć. Dlatego postanowiłam poszukać wymarzonego partnera sama - kontynuuje nasza rozmówczyni.

- Zaczęłam więc rozglądać się wśród tych, którzy uważali, że się za mniej atrakcyjnych dla kogoś takiego jak ja. W końcu udało mi się namierzyć chłopaka, który bardzo mnie ujął swoim dojrzałym i odpowiedzialnym spojrzeniem na życie. Długo musiałam go zdobywać, bo początkowo nie wierzył, że jestem nim poważnie zainteresowana. Dziś jest moim mężem i nie wyobrażam sobie życia z kimś innym. Mamy wspólne zainteresowania, lubimy spędzać ze sobą czas, a przede wszystkim możemy na siebie zawsze liczyć. Cieszę się, że nie sugerowałem się wyglądem partnera, a jego charakterem. Mam nadzieję, że i on nie zakochał się we mnie tylko ze względu na ładną buzię - śmieje się Anna.