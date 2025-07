Katarzyna Bosacka to dziennikarka, edukatorka zdrowego stylu życia i autorka popularnych programów telewizyjnych , takich jak "Wiem, co jem" i "Wiem, co kupuję", które przez lata przyciągały miliony widzów.

Dalej w zestawieniu jest już nieco lżej. Serek śmietankowy do smarowania pieczywa ma już tylko 20,2 kcal, hummus 20, łyżeczka awokado to tylko 9 kcal, chrzanu 7 kcal, a łyżeczka keczupu ma 6 kcal.

Wielu osobom wydaje się, że majonez na kanapce to duży grzech, masło trochę mniej, chociaż też nie jest bardzo mile widziane, a oliwa to przecież samo zdrowie.

I rzeczywiście - oliwa jest zdrowa, ale kaloryczność to zupełnie inna sprawa. Tu każda łyżeczka to aż 45 kcal!

No właśnie - skoro już wiemy, co ma ile kalorii, to czas odpowiedzieć na pytanie: co wybrać, żeby było i smacznie, i rozsądnie?