Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, burze, lokalnie również grad. "Suma opadu w wielu miejscach do 15 mm, w czasie burz na zachodzie do ok. 20 mm, a na południowym wschodzie do 35-45 mm" - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h na południowym wschodzie.

Termometry wskażą od 20 st. C na północy, ok. 24 st. C w centrum, do 33 st. C na południowym wschodzie. Natomiast w obszarach podgórskich Sudetów i nad morzem od 18 st. C do 20 st. C.

W nocy burze i opady deszczu dadzą o sobie znać głównie na wschodzie i na zachodzie Polski. Prognozowana suma opadów na północnym zachodzie kraju wyniesie do 10 mm, a na wschodzie do 25-35 mm - informuje IMGW.

We wtorek na ogół duże zachmurzenie, lokalnie możliwe przejaśnienia, a na południu miejscami rozpogodzenia. Towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu, burze, możliwy również grad. Suma opadów do 25 mm, a na południu do 35-40 mm.

Temperatura maksymalna od 18 st. C na południowym zachodzie, ok. 21-24 st. C na przeważającym obszarze, a najcieplej na południowym wschodzie - ok. 28 st. C.

Niż genueński nad Polską. Gdzie spadnie najwięcej deszczu?

W nocy z wtorku na środę do Polski nadciągnie tzw. niż genueński, który przyniesie obfite opady deszczu, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie.

"Najnowsze wyniki modeli wskazują na zablokowanie dalszej wędrówki niżu na północny wschód i przebywanie jego ośrodka w rejonie Polski przez kilka kolejnych dni. Taka sytuacja prawdopodobnie będzie skutkowała istotnymi hydrologicznie opadami deszczu na obszarze południowej, wschodniej i środkowej Polski" - czytamy na imgw.pl.

W środę suma opadów za dobę we wschodniej połowie kraju może miejscami wynieść ok. 80 mm, a w obszarach podgórskich Karpat nawet ok. 100 mm - wskazuje IMGW. Zrobi się zdecydowanie chłodniej, bowiem termometry wskażą od 14 st. C na południowym wschodzie, ok. 16 st. C w centrum, do 24 st. C na zachodzie.

