Jak stosować maść z witaminą A? Gdy skóra jest sucha i zmęczona

Witamina A jest niezbędna do procesu widzenia, utrzymania w dobrym stanie naszych włosów, paznokci oraz skóry. Bierze udział we wzmacnianiu układu immunologicznego czy też w produkcji krwinek czerwonych. Witaminę A znajdziemy oczywiście w pożywieniu. Produkty w nią bogate to:

masło

jaja kurze

nabiał

wątróbka

jarmuż

szpinak

dynia

Zdjęcie Witamina A ma bardzo wszechstronne działanie / 123RF/PICSEL

Jak widać, witamina A jest niezwykle cenna dla naszego organizmu, a żeby ułatwić jej przyswajanie, możemy przyjmować ją nie tylko w jedzeniu, ale także i... w kremach czy maściach.

Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy nasza skóra bywa w gorszej kondycji, warto zdecydować się na maść z witaminą A.

Stosuje się ją właśnie osłaniająco, ochronnie, w celu regeneracji naskórka. Dla popękanej, pomarszczonej, suchej skóry jest niczym kompres. Nakładamy na zmiany skórne nawet kilka razy na dobę, tak by dobrze nawilżyć i chronić to miejsce. Profilaktycznie można ją stosować jak krem, nakładając na skórę twarzy, ust, czy dłoni na noc.

Maść z witaminą A na twarz. Efekty jak po kuracji kolagenem

Zdjęcie Maść z witaminą A pomoże na zmęczoną i przesuszoną skórę twarzy i dłoni / 123RF/PICSEL

Maść z witaminą A nawilża skórę, zmniejszając jej wrażliwość na niekorzystne warunki atmosferyczne, a także przez dodatek wazeliny szczelnie wypełnia wszelkie zmarszczki i bruzdy. Oczywiście taka maść nie jest magicznym środkiem, po którym zmarszczki znikną. Jednak dobrze chroniona, nawilżona i natłuszczona skóra jest znacznie mniej podatna na tworzenie się nowych zmarszczek, a te, które już się pojawiły, będą, właśnie przez nawilżenie, znacznie płytsze.

Maść z witaminą A może wpływać na wygładzenie i ujędrnienie skóry, co w efekcie wpływa na mniejszą widoczność płytkich zmarszczek. Dodatkowo skóra będzie promienna i będzie miała mniejsze skłonności do tworzenia się na niej niedoskonałości. Witamina A ma zbawienny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie procesów skórnych i na złagodzenie rogowacenia naskórka. Dlatego taką maść warto stosować regularnie.

Kiedy stosować maść, a kiedy krem z witaminą A?

Zdjęcie Osłabiony płaszcz hydrolipidowy nie zapewnia prawidłowej ochrony suchej skórze / 123RF/PICSEL

Z pewnością maści z witaminą A nie powinniśmy stosować jako bazę pod makijaż. W tym wypadku zdecydujmy się jednak na krem z witaminą A. Maść przez zawartość wazeliny jest tłusta i makijaż nie utrzyma się wówczas na naszej twarzy. Jednak możemy ją pozostawić na ustach, by były one nawilżone przez cały dzień.

Powinniśmy być także ostrożni, gdy występuje u nas nadwrażliwość na któryś ze składników maści. Skład przeważnie nie jest rozbudowany, lecz po pojawieniu się pokrzywki, zaczerwienienia, maść należy niezwłocznie odstawić i skonsultować się z lekarzem.