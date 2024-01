Spis treści: 01 Jak wygląda filodendron?

02 Dlaczego filodendron ma żółte liście?

03 Jak zadbać o filodendrona?

Jak wygląda filodendron?

Filodendrony to rośliny, które występują w Ameryce Środkowej i Południowej, na terenach lasów tropikalnych. Należą one do gatunku pnącego, gdyż mają tak zwane korzenie powietrzne. Czepiają się one drzew, które stanowią dla nich podporę w czasie wzrostu. Ponadto rolą korzeni jest pobieranie wody i niezbędnych substancji z wilgotnego otoczenia. W domowych warunkach filodendrony dorastają maksymalnie do trzech metrów wysokości. Liście przybierają różny kształt, w zależności od odmiany filodendrona: sercowate, lancetowate czy szpiczaste. Rośliny te są w stanie wytworzyć wiele kwiatostanów, które przypominają kolbę. Jednak w warunkach domowych nie jest to możliwe lub rzadko spotykane.

Dlaczego filodendron ma żółte liście?

Zdjęcie Jeśli filodendron marnieje, przesadź go do nowej ziemi / 123RF/PICSEL

Przyczyn żółknięcia liści filodendrona może być kilka:

szkodniki - jeśli filodendron został przelany, przesuszony lub przestawiony w inne miejsce, staje się osłabiony. Taka roślina jest bardziej podatna na atak wełnowców, przędziorków czy tarczników. Przetrzyj liście okazu wodą z mydłem i zastosuj preparaty owadobójcze. Odizoluj go od reszty roślin i obserwuj. Jeśli stan filodendrona nie poprawia się, przesadź go do nowej ziemi.

jeśli filodendron został przelany, przesuszony lub przestawiony w inne miejsce, staje się osłabiony. Taka roślina jest bardziej podatna na atak wełnowców, przędziorków czy tarczników. Przetrzyj liście okazu wodą z mydłem i zastosuj preparaty owadobójcze. Odizoluj go od reszty roślin i obserwuj. Jeśli stan filodendrona nie poprawia się, przesadź go do nowej ziemi. przelanie - roślina ta źle znosi przelanie, które często prowadzi do gnicia korzeni. Od tego już niedaleka droga do rozwoju chorób grzybowych. W czasie zimy poczekaj, aż ziemia będzie lekko przesuszona. Dopiero wtedy nawodnij roślinę miękką, odstaną wodą. Nie ustawiaj filodendrona w pobliżu kaloryfera. Suche powietrze również nie służy roślinie. Zraszaj jej liście wodą lub używaj nawilżacza powietrza.

roślina ta źle znosi przelanie, które często prowadzi do gnicia korzeni. Od tego już niedaleka droga do rozwoju chorób grzybowych. W czasie zimy poczekaj, aż ziemia będzie lekko przesuszona. Dopiero wtedy nawodnij roślinę miękką, odstaną wodą. Nie ustawiaj filodendrona w pobliżu kaloryfera. Suche powietrze również nie służy roślinie. Zraszaj jej liście wodą lub używaj nawilżacza powietrza. naturalny proces - często nie ma powodu do niepokoju. Żółknięcie jest elementem starzenia się liści. Dotyczy to w szczególności tych rosnących na dolnych partiach rośliny. Filodendron zrzuci je samodzielnie. Jeśli jednak tak się nie stanie, odetnij je samodzielnie za pomocą nożyc ogrodowych.

Jak zadbać o filodendrona?

Zdjęcie Nie wystawiaj filodendrona na słońce / 123RF/PICSEL

Jeśli chcesz uniknąć powyższych sytuacji, zatroszcz się o filodendrona w odpowiedni sposób. Nie jest to roślina ciężka w uprawie, ale ma swoje wymagania. Temperatura w pomieszczeniu, w którym się znajduje, powinna oscylować w granicach 20-24 stopni Celsjusza. Ziemia w doniczce musi być żyzna, próchnicza i przepuszczalna. Najlepiej sprawdzi się torf wymieszany z perlitem i umieszczony w doniczce z otworami odpływowymi. Na podstawce połóż keramzyt lub kamyki i zalej wodą. Dzięki temu zapewnisz okazowi prawidłowe nawilżenie. Filodendron to gatunek preferujący cień, intensywne promienie słoneczne są dla niego szkodliwe. Objawia się to przez pojawienie się na liściach żółtych plam i ich deformacją.

