Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 30 czerwca do 6 lipca 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop tygodniowy - Baran

Letnia aura doda ci witalności w działaniu. W pracy będzie wiele do zrobienia, ale dzięki pomocy uda ci się wszystko wykonać na czas. Zajęte Barany powinny unikać niepotrzebnych dyskusji z partnerem, bo ich upartość teraz będzie równie mocna jak Twoja. Samotne zaś poznają kogoś, kto się nimi zainteresuje, ale tylko powierzchownie. W weekend cudze sprawy mogą cię zmęczyć.

Horoskop tygodniowy - Byk

Aura tego tygodnia przyniesie miłe niespodzianki. W pracy doceń współpracowników, bo to oni pracują na Twój sukces. Zajęte Byki odkryją, że problemy partnera powoli stają się źródłem ich niezadowolenia i braku komunikacji. Wolne zaś powinny uważać, aby nie wystraszyć adoratora presją i nadmiarem krytyki po pierwszej randce. W weekend będziesz miał dobry czas do szukania nowych zainteresowań i ciekawszych hobby.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

W tym tygodniu trudno będzie ci się odnaleźć w szybko zmieniających się okolicznościach. W pracy bądź wytrwały we wszystkim, za co się zabierzesz, a twoja kariera ruszy do przodu. Zajęte Bliźnięta będą starały się zmotywować partnera do działania, który będzie bardzo oporny wobec zmian. Wolne zaś chętnie będą flirtować, randkować, ale nie będą chciały się zdecydować na nikogo konkretnego. W weekend zaproszenie na imprezę poprawi ci humor.

Horoskop tygodniowy - Rak

W tym tygodniu będziesz cieszył się sympatią otoczenia. W pracy nie zniechęcaj się na myśl o czekającym cię wysiłku, bo i nagroda będzie adekwatna. Zajęte Raki mogą się spodziewać pozytywnych emocji, bo partner będzie patrzeć w nich jak w obrazek, co im się bardzo spodoba. Wolne zaś będą zablokowane emocjonalnie na nowe znajomości. W weekend regeneruj siły.

Horoskop tygodniowy - Lew

W tym tygodniu cechować cię będzie niespożyta energia do działań. W pracy pojawią się korzystne okazje, nie wahaj się ani nie zastanawiaj zbyt długo, bo kolejna szybko się nie trafi. Zajęte Lwy skorzystają z każdej okazji, aby pobyć razem. Samotne zaś poznają kogoś, przy kim będą się dobrze czuć, ale postęp wymagać będzie czasu. W weekend szukał będziesz romantyczności.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy - Panna

W tym tygodniu będziesz elastyczny i dostosujesz się do każdej sytuacji. W pracy podejdziesz wojowniczo do realizacji nowych projektów, które zleci szef. Zajęte Panny zbliżą się z partnerem i na nowo odkryją wspólne cele. Wolne zaś poznają ciekawą osobę, ale usłyszą jakieś plotki i zrezygnują we znajomości pod wpływem impulsu. W weekend odetnij się od niepotrzebnych spraw i emocji.

Horoskop tygodniowy - Waga

W tym tygodniu bardziej niż zwykle będziesz zajęty domem i rodzinom. W pracy nie przeceniaj swoich sił, bo nie wyrobisz się ze wszystkim na czas. Zajęte Wagi nie dadzą się już omamić partnerowi niespełnionymi obietnicami. Samotne zaś przy wybieraniu potencjalnej miłości powinny się kierować rozumem, logiką i zdrowym rozsądkiem, a nie tylko siłą namiętności. W weekend pozwól sobie na imprezkę.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Aura tego tygodnia zachęci cię do otwarcia się na nowe horyzonty i przełamywania uprzedzeń. W pracy postanowisz się na trochę wyłączyć z kręgu służbowych ploteczek. Zajęte Skorpiony przestaną się wstydzić rozmawiać o miłości i zaczną mówić o niej otwarcie. Wolne zaś będą odważniejsze niż zwykle i zdobędą się na odwagę zaczepić kogoś, kto już jakiś czas temu wpadł im w oko. W weekend bądź uparty, a uzyskasz to, o czym marzysz od dawna.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

W tym tygodniu będziesz energiczny i chętny do działania. W pracy z trudem przyjdzie ci akceptacja poleceń, które wyda ci szef, bo zajmować cię będą poważniejsze sprawy. Zajęte Strzelce powinny unikać rozmawiania z innymi o prywatnych sprawach, bo rozniesie się to po okolicy lotem błyskawicy. Wolne zaś mają szansę poznać kogoś, to na długo zagości w ich życiu. W weekend wypoczniesz plenerze.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie wyjaśnianiu nieporozumień. W pracy będzie całkiem spokojnie, a robota będzie gładko ci szła. Zajęte Koziorożce nie powinny psuć atmosfery i szukać dziury w całym, bo partner się naprawdę stara. Wolne zaś nie powinny być tak przewrażliwione na swoim punkcie, bo nowo poznana osoba z reguły nie bywa taka czepliwa. W weekend zadbaj o odpoczynek.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

W tym tygodniu będziesz otwarty na spotykanie się z ludźmi. W pracy swoje cele i projekty będziesz realizował wedle wcześniej ustalonego planu. Zajęte Wodniki będą musiały poruszyć z partnerem trudne sprawy finansowe, które negatywnie wpływają na relacje między nimi. Wolne zaś będą przeskakiwać z kwiatka na kwiatek, i nie zatrzymają swojej uwagi na dłużej przy żadnym celu. W weekend dobrze Ci zrobi krótka wycieczka.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Letnia aura sprzyjać będzie zawieraniu nowych znajomości. W pracy czas sprzyjał będzie porządkom i nadrabianiu zaległości, których masz całkiem sporo. Zajęte Ryby będą starały się wprowadzić więcej romantyczności i namiętności w relacje, która już dawno temu straciła blask. Samotne zaś poznają kogoś, z kim zaczną spędzać miło czas. W weekend nie unikaj domowych obowiązków.