Lubią dogryźć mężczyznom. Kobiety o tym imieniu nie są słabe

Co o Urszuli trzeba wiedzieć?

Zanim dowiemy się, czym jeszcze charakteryzują się kobiety o imieniu Urszula, poznajmy jego genezę. Okazuje się, że ma łaciński rodowód i pochodzi od przydomka "ursula", czyli zdrobnienia od "ursa" oznaczającego niedźwiedzicę. W wolnym tłumaczeniu Urszula oznacza "niedźwiedziczkę". Pierwsze panie nosiły to imię od średniowiecza wraz z wariantem Orszula, czyli tak samo jak bohaterka Trenów Jana Kochanowskiego.

Choć obecnie imię jest dość popularne, to przez wiele lat było zapomniane, a jeszcze w XIX wieku uważano je za staromodne. Swój renesans imię Urszula zyskała w XX wieku. W Polsce do 31 stycznia 2023 r. w Polsce żyło 186308 kobiet o tym imieniu, a w pierwszej połowie tego roku nadano je 139 dziewczynkom.

Reklama

Urszula: Co trzeba wiedzieć o patronce?

Patronką imienia jest św. Urszula: dziewica i męczennica, która wg legendy została zamordowana wraz ze swoimi towarzyszkami z rąk Hunów w Kolonii. Stąd też św. Urszula została obrana za patronkę tego miasta, a także modlą się za jej wstawiennictwem panny intencji dobrego męża oraz osoby chcące cichej śmierci.

Urszula obchodzi imieniny 29 maja, 21 października i 21 listopada.

Jaka jest Urszula?

Zdjęcie Kobieta niezależna? Taka jest z całą pewnością Urszula / 123RF/PICSEL

Urszula jest nieufna i z dystansem podchodzi do nowo poznanych osób, ale kiedy już ktoś z jej otoczenia zdobędzie jej sympatię, to na pewno się na niej nie zawiedzie. Jeśli na swojej drodze spotka odpowiedniego i wiernego mężczyznę oraz się do niego przekona, to z całą pewnością będzie wzorową gospodynią, żoną i matką. Jej dom jest twierdza i pilnie strzeże miru domowego, ale kiedy otrzyma intratną propozycję zawodową, zamieni rolę na rzecz przebojowej bizneswoman. Uparcie dąży do celu i gotowa poświęcić wiele, aby tylko otrzymać awans.

Urszula może być dobrą towarzyszką, ale jednak będzie trzymać się od żeńskiego towarzystwa z dystansem, dlatego trudno ją wyciągnąć z domu na plotki. Preferuje męskie towarzystwo, ale i tutaj nie zawsze jest z nią łatwo. Lubi rywalizować z mężczyznami i udowadniać, że kobiety to nie słaba płeć.

Polecamy: To będzie fatalny czas dla Panny. Przez kilka miesięcy lepiej omijać ją z daleka

Znane kobiety o imieniu Urszula

Urszula Dębska - aktorka

Urszula Dudziak - wokalistka

- wokalistka Urszula Grabowska-Orchalik - aktorka

Urszula Kozioł - poetka

Urszula Ledóchowska - święta Kościoła Katolickiego

Ursula von der Leyen - niemiecka polityczka

- niemiecka polityczka Urszula Radwańska - tenisistka

- tenisistka Urszula Sipińska - wokalistka

Sprawdź także: Wulkan energii, który zawsze ma swoje zdanie. Poznajcie Aleksandrę