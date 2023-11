Aleksandra: To musisz o niej wiedzieć

Aleksandra w zasadzie przykuwa uwagę swoją urodą i trudno przejść obok niej obojętnie. Zwłaszcza że również wykazuje się ogromnym temperamentem i nie lubi siedzieć bezczynnie. Nie dość, że nie cierpi nudy i ambitnie dąży do sprawnego wykonywania postanowionych celów, to świetna organizacja pozwala jej na aktywny i wyczerpujący wypoczynek. Pełne zaangażowanie Aleksandry sprawia, że trudno za nią nadążyć i równocześnie jest bardzo wymagająca. Osoby o tym imieniu dają się poznać jako świetne przywódczynie, dlatego warto mieć ją za przyjaciółkę, co pozwoli odnaleźć się grupie nawet w ekstremalnych sytuacjach.

Aleksandra lubi podporządkować sobie ludzi dookoła i czasami potrafi wybuchnąć złością, gdy coś nie idzie po jej myśli. Nie wolno jednak się do niej zrażać, bo swoje zaufane grono traktuje z szacunkiem i sprawia, że można na nią liczyć w każdej sytuacji.

Co oznacza imię Aleksandra

Choć Aleksandra może wydawać się osobą o trudnym charakterze, nie warto sugerować się pierwszym wrażeniem. Wystarczy spojrzeć na genezę tego imienia. Co oznacza Aleksandra i skąd pochodzi? Otóż to żeński odpowiednik imienia Aleksander, które jest połączeniem greckich słów: "alekso", co znaczy "bronię" oraz "ader", czyli "człowiek" oraz "andros" - "imię". Dlatego w wolnym tłumaczeniu Aleksandra to "obrończyni dobrego imienia" albo "obrończyni ludzi".



Patronka imienia Aleksandra

Patronką imienia jest św. Aleksandra z Galacji (ob. Ankara w Turcji). Według tradycji poniosła śmierć męczeńską wraz z sześcioma towarzyszkami na rozkaz cesarza Dioklecjana, za to, że odmówiła wzięcia udziału w procesji ku czci greckich bogów. Św. Aleksandra jest nie tylko czczona w Kościele katolickim, ale również w prawosławnym i jest patronką wszystkich osób będących w potrzebie. Ponadto imię świętej jest także symbolem obrony własnych przekonań.

Kiedy Aleksandra obchodzi imieniny?

Wspomnienie liturgiczne w Kościele przypada na 20 marca, a ponadto imienniczki mają swój dzień 21 kwietnia, 18 maja oraz 2 października.

Popularność imienia Aleksandra

Imię Aleksandra w Polsce zaczęło się pojawiać w XIV wieku, ale jego popularyzatorem był Henryk Sienkiewicz, ponieważ w "Potopie" jedną ze znaczących bohaterek była Oleńka, czyli Aleksandra Billewiczówna. Imię Aleksandra jest nadal popularne: do końca stycznia tego roku w Polsce żyło 390 tys. kobiet o tym imieniu, a w pierwszym półroczu 2023 r. nadano je 980 dziewczynkom.

W 2022 r. imię Aleksandra nadano 2370 razy. Najczęściej w województwach: mazowieckim (416), małopolskim (346) oraz dolnośląskim (178). Najmniej Aleksandr urodziło się w województwach: lubuskim (46), opolskim (54) oraz kujawsko-pomorskim (72).

Znane Aleksandry

Jakie są znane Aleksandry? Do grona znanych osób zaliczają się:

Aleksandra Dulkiewicz - prezydentka Gdańska,

- prezydentka Gdańska, Aleksandra Hamkało - aktorka,

- aktorka, Aleksandra Jakubowska - dziennikarka i polityczka,

- dziennikarka i polityczka, Aleksandra Konieczna - aktorka,

- aktorka, Aleksandra Kwaśniewska - dziennikarka,

- dziennikarka, Aleksandra Mirosław - polska wspinaczka,

- polska wspinaczka, Aleksandra Popławska - aktorka,

- aktorka, Aleksandra Szwed - aktorka,

- aktorka, Aleksandra Śląska - aktorka,

aktorka, Aleksandra Wośniak - aktorka.

Jaka jest Aleksandra?

Życie uczuciowe Aleksandry jest owiane tajemnicą. Raczej nie jest wylewna, tylko skryta i jej partner raczej nie ma co liczyć na deklarujące słowa. Zakochana Aleksandra jest wierna i stała w uczuciach, ale trzeba wcześniej zdobyć jej zaufanie. W związku liczy na niezależność, ale nie stroni od wspólnych aktywności, wiec z całą pewnością w jej towarzystwie nie ma nudy. Zdarza się, że czasem jest porywcza, ale przy wspierającym partnerze potrafi się pohamować.

Aleksandra uważnie dobiera grono swoich znajomych i raczej podzielają jej pasje oraz zainteresowania. Spontaniczne i wspólne wyjścia raczej nie wchodzą w grę: często jest niedostępna, ponieważ jest zajęta swoimi pasjami albo obowiązkami. W przypadku Aleksandry trzeba wykazać się wyrozumiałością - wtedy można liczyć na jej pełne zaangażowanie, a w przeciwnym razie szybko wypadamy z jej łask.

Aleksandra w pracy jest w pełni zaangażowana i bez oporów pnie się po szczeblach kariery. Jest urodzoną przywódczynią, więc pod jej skrzydłami współpracowników czeka wyłącznie pasmo sukcesów, ale trzeba liczyć na to, że jest wymagającą szefową. Kreatywność, zaangażowanie, skuteczność oraz niesztampowe rozwiązania - oto cechy charakterystyczne Aleksandry, która w oczach pracodawców jest cenną i wartościową specjalistką.

