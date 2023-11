Kasza gryczana: Jaką wybrać?

Kasza gryczana nie jest produktem niedostępnym w sklepach, ponieważ asortyment jest całkiem bogaty. Różnicę jednak może sprawić jej rodzaj, ponieważ gryka może być biała lub palona. W czym tkwi różnica? Otóż decydujący jest nie tylko kolor, ale także sposób jej obróbki. Biała kasza gryczana jest po prostu wyłącznie suszona, natomiast palona (bądź prażona) jest poddawana po suszeniu obróbce cieplnej, co wpływa na jej barwę, smak oraz właściwości odżywcze.

Jak smakuje biała kasza gryczana? Ona jest delikatna w smaku, a niektórzy twierdzą, że wyczuwają w niej nieco orzechową nutę. Prażona bądź palona kasza gryczana z kolei jest bardziej wyrazista w smaku i też ma specyficzny, orzechowy smak.

Co znaleźć można znaleźć w kaszy?

Kasza gryczana jest bardzo wartościowym produktem i można w nich znaleźć wiele prozdrowotnych składników. Warto zacząć od błonnika, który w obu wersjach jest obecny. Jak wiadomo, substancja ta najkorzystniej wpływa na układ pokarmowy. Błonnik pokarmowy pomaga regulować pracę jelit, zapewnia uczucie sytości, a także ułatwia odchudzanie. Mało kto pamięta, że kasze są także bogatym źródłem potasu i magnezu. Oba pierwiastki w duecie wspierają pracę serca i pomagają utrzymać ciśnienie i poziom cholesterolu w ryzach. Jedzenie kaszy gryczanej to również dobry sposób na utrzymanie dobrej kondycji układu nerwowego: zwiększy odporność na stres, a także wspiera pamięć i koncentrację.

Kasza gryczana jest kaloryczna, o czym trzeba wiedzieć, zanim zaczniemy się nią bezkarnie zajadać. Zarówno kasza biała jak i prażona zawierają około 340 kcal w 100 g. Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza wtedy, kiedy planujemy żmudny proces odchudzania.

Jak jeść kaszę gryczaną?

Skoro wiemy już co nieco na temat kaszy gryczanej, warto wiedzieć, jak ją zjadać. Oczywiście, zawsze warto ją stosować wymiennie z ziemniakami jako dodatek do dania głównego, ponieważ świetnie komponuje się z mięsami oraz warzywami.

Nie warto się jednak ograniczać, ponieważ kasza gryczana palona i niepalona może być wdzięcznym farszem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadziewać je naleśniki, pierogi, gołąbki oraz warzywa (cukinie, papryki, bakłażany).

Gotowanie kaszy gryczanej? To łatwe

Jak gotować kaszę gryczaną? Najczęściej i najłatwiej sięgamy po wersję w woreczkach, ale warto wiedzieć, że choć to najwygodniejszy sposób, nie jest pozbawiony wad. Wtedy wraz z wodą, która była używana, pozbywamy się z produktu cennych wartości odżywczych. Jeśli chcemy z kaszy wyciągnąć to, co najcenniejsze, można gotować ją na sypko tak, aby wchłonęła płyn. Jak to zrobić? Warto zapamiętać trik: na jedną porcję kaszy, dodać dwie porcje wody.

