Osad na kubkach i filiżankach to zmora wielu osób. Zdarza się, że usunięcie go nie jest łatwym zadaniem i nie pomagają nawet chemiczne środki. Istnieją jednak domowe sposoby, dzięki którym można się pozbyć tego uporczywego problemu.

Babcine sposoby na osad po herbacie

Zdjęcie Do brudnego kubka wystarczy wcisnąć sok z połowy cytryny, dolać wody do pełna i odstawić wszystko na godzinę / 123RF/PICSEL

Nie da się ukryć, że w pozbywaniu się różnego rodzaju zanieczyszczeń, dość często pomocne są domowe sposoby, których działanie opiera się na produktach, znajdujących się niemal w każdej kuchni. W przypadku usuwania osadu z kubków i filiżanek również warto skorzystać z tych porad. Dzięki nim znów będą wyglądać jak nowe.

Cytryna jest doceniana za wiele właściwości. Nie tylko prozdrowotnych, ale także tych wspierających wszelkie domowe prace. Owoc ten świetnie sobie radzi z nalotem po herbacie. Do brudnego kubka wystarczy wcisnąć sok z połowy cytryny, dolać wody do pełna i odstawić wszystko na godzinę. Osad zacznie się robić coraz jaśniejszy, a po upływie 60 minut wystarczy umyć kubek gąbką i gotowe.

Jak pozbyć się osadu z po herbacie - pomocna soda i proszek do pieczenia

W pozbywaniu się osadu po herbacie pomocna jest również soda oczyszczona. Łyżkę tego białego proszku należy wymieszać z dwoma łyżkami ciepłej wody. W ten sposób powstanie pasta. Trzeba ją rozprowadzić w miejscach, w których pojawił się osad. Po upływie kilku minut kubek należy dokładnie umyć i następnie opłukać ciepłą wodą.

Innym sposobem jest wymieszanie łyżeczki sody oczyszczonej z sokiem z połówki cytryny. Powstała pasta również szybko i skutecznie pozbywa się zabrudzeń.

Poza tym w usuwaniu nieestetycznego osadu sprawdzi się również proszek do pieczenia. Wystarczy wysypać go na wilgotną gąbkę i szorować nią wnętrze kubka. Równie skuteczna będzie także sól. Dodatkowo wiele osób poleca użycie pasty do zębów.

