Domowy płyn do szafek kuchennych. Wystarczą trzy składniki

Kuchnia to jedno z najważniejszych pomieszczeń w domu, w którym spędzamy nawet kilka długich godzin dziennie. To tutaj jemy, gotujemy, przyrządzamy posiłki do szkoły czy pracy i bałaganimy. Specyficzne, kuchenne zabrudzenia przyjmują zazwyczaj formę trudnej do usunięcia mieszaniny tłuszczu i kurzu. Nic dziwnego, że na rynku wciąż pojawiają się nowe, dedykowane produkty do czyszczenia blatów, kuchenek i oczywiście szafek kuchennych.