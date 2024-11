Zanim jednak zaczniemy piekarnik szorować, warto dać szansę najłatwiejszemu sposobowi jego czyszczenia. Trzeba przygotować dwa składniki: wodę oraz szklankę octu, które należy wlać do naczynia żaroodpornego. Teraz nie pozostaje nic innego, jak umieszczenie naszej mieszanki w piekarniku: po zamknięciu urządzenia ustawimy temperaturę na 200 stopni Celsjusza i czekamy.

Kiedy zauważymy, że wnętrze piekarnika pokryło się parą, wyłączamy go, ale nie otwieramy: dopiero wtedy, gdy ostygnie, możemy zabrać się za przetarcie ścianek i drzwiczek: trudne zabrudzenia powinny z łatwością zostać usunięte.

Pasta do zadań specjalnych

Jeśli po czyszczeniu parą piekarnik nadal ma we wnętrzu zaschnięte plamy czas na konkretne środki. Jeśli nadal hołdujemy ekologicznym trikom, wystarczy sporządzić gęstą pastę. Do kilku łyżek sody oczyszczonej dolewamy niewielką ilość octu spirytusowego w taki sposób, aby powstała zwarta maź. Następnie punktowo nakładamy ją na zabrudzenia i czekamy. Po kilkudziesięciu minutach wystarczy gąbką przetrzeć ścianki piekarnika, które powinny znów błyszczeć.

Jeśli zaś mamy w domu zmywarkę, to warto jedną t abletkę czyszczącą rozpuścić w niewielkiej ilości wody w taki sam sposób: aby powstała gęsta pasta. Czynność przeprowadzamy tak samo, jak w przypadku octu oraz sody oczyszczonej.

Regularne porządki do gwarant czystego piekarnika

Jeśli nasz piekarnik jest zaniedbany, a zabrudzenia są tak stare, że żadne ekologiczne środki się nie spisują, trzeba skorzystać ze specjalistycznych detergentów do przypaleń. Niestety, są one bardzo agresywne, więc w trakcie porządków trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo. Co trzeba mieć na uwadze? Przede wszystkim rękawiczki ochronne, które zapobiegną uszkodzenia dłoni. Nie zapominajmy o wietrzeniu kuchni oraz o tym, aby nie wdychać powstających oparów.