Masz takie paznokcie? Uważaj. To może być objaw choroby

Według medycyny chińskiej paznokcie są odzwierciedleniem stanu zdrowia. Na ich wygląd rzadko zwracamy uwagę - szczególnie mało istotny jest on dla mężczyzn. Kobiety często natomiast stosują wzmacniające odżywki, które mają na celu zapobieganie ich łamaniu i rozdwajaniu. W wielu przypadkach preparaty te działają jedynie na chwilę. Zdaniem ekspertów, aby dowiedzieć się, dlaczego płytka paznokcia ma nieestetycznie wyglądające zmiany, należy znaleźć źródło problemu, które tkwi w niektórych organach wewnętrznych - przede wszystkim w wątrobie.

Dietetyk Medycyny Chińskiej - Elżbieta Kasztelaniec, dzieląca się na swoim profilu w mediach społecznościowych poradami dotyczącymi zdrowia i żywienia zamieściła niedawno post, w którym dokładnie wyjaśniła, co mogą oznaczać konkretne zmiany na paznokciach.

Codziennie wcieraj kropelkę oleju rycynowego – paznokcie przestaną się rozdwajać

Masz takie paznokcie? Być może twoja wątroba woła o pomoc

Zdaniem mikrobiolożki zdrowe paznokcie są różowe i lekko wypukłe. Zaniepokoić powinny natomiast:

kruche, łamliwe, matowe, słabe paznokcie i białe plamki

bruzdy poprzeczne i podłużne

Elżbieta Kasztelaniec wyjaśniła dokładnie, z jakimi chorobami mogą być one powiązane.

Kruche, łamliwe, matowe, słabe paznokcie oraz białe plamki są wynikiem niedostatecznego ich odżywienia z powodu niedoboru krwi, który w tym przypadku zwany jest niedoborem krwi wątroby. Ten wzorzec chorobowy może wskazywać także na szereg innych, bardziej poważnych dolegliwości, a wygląd paznokci powinien być dla nas istotnym sygnałem alarmowym. czytamy na Instagramie

Zdradziła również jak można przeciwdziałać tym zmianom.

Wprowadź do swojej diety daktyle czerwone. Oczywiście jest to tylko przykład, bo proces jest bardzie złożony, na pewno trzeba odżywić organizm, a z drugiej strony też oczyścić. wyjaśniła ekspertka

Zdaniem ekspertki każdy nienaturalny wygląd paznokci powinien być powodem do niepokoju. Zabiegi w salonach manicure nie rozwiążą tego problemu.

- Oglądasz swoje paznokcie? Idziesz do manicurzystki i piłujesz bruzdy, bo myślisz, że to Twój urok? Niestety, to manifestacja Twoich dolegliwości - dodała Elżbieta Kasztelaniec.