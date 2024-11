Zazwyczaj kostka drożdży waży znacznie więcej, niż potrzebujemy do zrobienia upragnionego przysmaku. Pewnie nieraz zdarzyło ci się wykorzystać ich niewielką część, a reszta z czasem wylądowała w koszu. Mrożenie drożdży to kapitalny sposób na zapobieganie marnowaniu jedzenia. Przy okazji produkt zawsze znajdzie się pod ręką, gdy będziesz potrzebować go na szybko, np. do przygotowania ciasta na pizzę czy chleb.