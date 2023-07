Hybrydowy manicure na lato

Hybrydowy manicure lub pedicure to prawdopodobnie najpopularniejszy sposób zdobienia paznokci. Pozwala on uzyskać piękny i schludny wygląd paznokci na długi czas, co szczególnie cenimy podczas urlopów. Kąpiele w wodzie, czy też częste wizyty na plaży sprawiają, że tradycyjny manicure wykonany zwykłym lakierem do paznokci utrzymałby się maksymalnie kilka dni.

Jednakże nie każdy zdaje sobie sprawę, że hybryda może wyrządzić ogromne szkody. Wszystko za sprawą substancji zawartych w lakierach.

Zdjęcie Hybrydy zapewniają nam długotrwały i spektakularny efekt manicure / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Manicure w odcieniu fuksji. Wielki trend na wakacje dzięki barbiecore

Reklama

Toksyczny skład lakierów hybrydowych. Te substancje mogą wywołać liczne problemy

Lakiery hybrydowe zawierają m.in. pigmenty, barwniki i substancje filmotwórcze. Niestety niektóre składniki wykazują działanie toksyczne. Chodzi dokładniej o:

formaldehyd,

ftalan dibutylu (DBP),

toluen,

metyloizotiazolinon (MI).

Pierwszy z nich, czyli formaldehyd to substancja utwardzająca. W badaniach wykazano, że wykazuje ona właściwości podrażniające skórę. W kontakcie z nią może wywołać pokrzywkę i swędzenie. Substancja powoduje również alergie ze strony układu oddechowego. Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne apeluje o ostrożność. Długotrwała ekspozycja działanie formaldehydu może zwiększyć ryzyko zachorowania na białaczkę i nowotwory krwi.

Ftalan dibutylu (DBP) to barwnik, który dodatkowo poprawia konsystencję lakieru. Okazuje się jednak, że działa on nefrotoksycznie, czyli może prowadzić do uszkodzenia nerek. WHO sklasyfikowało ftalan dibutylu, jako substancję niebezpieczną dla płodu. Podobne działanie ma toluen, czyli rozpuszczalnik, którego wdychanie może powodować:

zmęczenie,

bóle głowy,

nudności,

wymioty.

Z kolei metyloizotiazolinon (MI) to konserwant, który może wywoływać uczulenie kontaktowe.

Zdjęcie Wiele lakierów hybrydowych zawiera toksyczne substancje, które mogą mieć wpływ na nasze zdrowie / ©123RF/PICSEL

Zobacz również: Manicure dla dojrzałych kobiet. Jaki kolor i kształt paznokci wybrać?

Pamiętajmy, aby czytać etykiety

Wyżej wymienione substancje posiadają silne alergeny, dlatego też wiele marek z nich rezygnuje i coraz bardziej przykłada wagę do bezpiecznych składów. Pamiętajmy, że przed zakupem lakieru zawsze warto czytać skład lub zapytać o niego naszą kosmetyczkę.

Zazwyczaj lakiery zawierają bardzo małe ilości toksycznych dodatków, dlatego są one dopuszczone do sprzedaży. Mimo że żadne badanie nie potwierdzają szkodliwości lakierów hybrydowych, musimy mieć świadomość, że długotrwałe ich stosowanie, może mieć jednak wpływ na nasze zdrowie.

Zobacz również: Masz takie paznokcie? Ich kształt oraz kolor mogą zwiastować poważne problemy