Maź z żywokostu działa na skórę jak plaster. Przyspiesza gojenie, koi ból

Potocznie jest nazywany kosztywałem, spotkamy go na nieużytkach, podmokłych łąkach, a nawet we własnych ogródkach. Mowa o żywokoście lekarskim – lecznicze działanie jego korzenia było doceniane już w starożytności. Wskazywano, że działa niczym zasklepiający plaster na uszkodzoną skórę. Minęły całe wieki, a nadal możemy korzystać z potencjału, jaki skrywa maź żywokostowa. Co warto o niej wiedzieć?

