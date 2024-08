Mieszam 4 składniki i nakładam na ramy okienne. Żółte zacieki nie straszą zza firanek

W wielu domach mycie okien to czynność odkładana na dni lub weekendy poprzedzające święta czy ważne wydarzenia rodzinne. Przeciwnikom częstego ich czyszczenia zadanie to kojarzy się z koniecznością długiego szorowania, które nie zawsze przynosi zamierzone skutki. O ile same szyby dają się łatwo doczyścić, gorzej jest z ramami. Dotychczas białe elementy straszą żółtymi plamami, zaciekami i pozostałościami po owadach. Jak szybko doprowadzić je do porządku, bez utraty energii? Podpowiadamy.