Zasady dbania o panele podłogowe w domu

Panele podłogowe przywiezione ze sklepu prezentują się doskonale. Przez pierwsze miesiące chodzimy po nich, zachwycając się ich eleganckim wyglądem. Z czasem jednak zaczynają tracić swój pierwotny blask, stają się matowe, a na ich powierzchni coraz częściej widać zabrudzenia. Bez odpowiedniej rutyny pielęgnacyjnej, o którą dbamy co tydzień, a nie tylko od wielkiego dzwonu, szybko zaczną wyglądać na mocno zużyte. Kluczem do zadbania o blask i gładką powierzchnię paneli jest zastosowanie się do prostych zasad.

Skutecznym sposobem na uchronienie paneli przed porysowaniem jest zainwestowanie w filcowe nakładki lub podłożenie dywaników pod meble. Nie bez znaczenia jest także kolejność porządków. Doprowadzanie paneli do stanu używalności zacznijmy od dokładnego odkurzenia. Świetnie sprawdzi się miękka końcówka. Dopiero w kolejnym kroku możemy zabrać się za zmywanie całej powierzchni. Jeśli jesteśmy zwolennikami sklepowych produktów, wybierzmy delikatne detergenty, porządnie rozcieńczmy je w wodzie, a na końcu odciśnijmy mopa z nadmiaru płynu.

Co dodać do wody, żeby panele błyszczały?

Producenci podłóg niejednokrotnie oferują całą gamę produktów dodatkowych, które mają utrzymać położone w domu lub mieszkaniu panele w jak najlepszej kondycji. Warto mieć jednak na uwadze, że drogie i specjalistyczne nie znaczy, że lepsze. Doświadczenie pokazuje, że wiele niepozornych produktów, ukrytych w szafkach kuchennych, sprawdzi się do sprzątania równie dobrze.

Odpowiednia pielęgnacja paneli sprawi, że przez lata będą prezentowały się doskonale 123RF/PICSEL

W pierwszej kolejności sięgnijmy po płyn do mycia naczyń. Nie wystarczy jednak wylać go bezpośrednio na panele. Zacznijmy od napełnienia miednicy pięcioma litrami lekko ciepłej wody, a następnie wlejmy do niej pół łyżeczki detergentu. Choć wydaje się, że taka ilość nie poradzi sobie z zabrudzeniami na panelach, efekt prawdziwie zaskakuje. Już tak niewielka porcja doskonale rozprawia się z nieczystościami na panelach, a dodatkowo nie pozostawia brzydkich smug.

Kolejny patent dedykowany jest posiadaczom zmywarek. To właśnie te osoby mają ukryte w szafkach zapasy różnorakich kapsułek, które raz, dwa likwidują brud z garnków, patelni czy talerzy. Wystarczy, że połączymy dwie kapsułki wody z pięcioma litrami ciepłej wody, a otrzymamy roztwór doskonale nadający się do umycia paneli. Składniki zawarte w kapsułkach, a w szczególności enzymy, przywrócą panelom dawną świetność.

Jak myć panele, żeby nie było smug?

Kilkukrotne przecieranie paneli dedykowanymi środkami do czyszczenia wcale nie gwarantuje, że ich powierzchnia będzie wolna od nieestetycznych smug. Wprawdzie zostaną oczyszczone z kurzu czy brudu, jednak nadal będą nadawały pomieszczeniom wrażenia nieporządku. Z tym problemem doskonale radzą sobie panie domu. Ich patentem na idealnie nawilżone oraz pozbawione choćby najmniejszej smugi panele jest zwykły ocet.

Jak przygotować octową mieszankę do mycia paneli? Potrzebujemy dwóch łyżek octu (możemy użyć także jabłkowego) oraz pięciu litrów przegotowanej i ciepłej wody. Wiele osób może w tym rozwiązaniu zauważyć jedną wadę. Chodzi o charakterystyczny zapach octu. W prosty sposób zniwelujemy go kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego. Wystarczy, że połączymy ze sobą wszystkie składniki, a następnie przejdziemy do ścierania podłogi. Najlepiej robić to zgodnie z kierunkiem ułożenia paneli.

Pogromca zagrożeń z podłogi

