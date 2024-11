Prognoza pogody na najbliższe dni. Polska pod śniegiem

Intensywne opady śniegu, oblodzenie i silny wiatr - to od kilku dni codzienność Polaków w wielu regionach kraju. Zima, przez jednych długo wyczekiwana, przez innych znienawidzona już wraz z pierwszymi, chłodniejszymi dniami, nie daje za wygraną, zdając się na dobre zadomowić w Polsce.

Rozwiń

Piątkowy poranek, 22 listopada, po pierwszych, prawdziwie zimowych momentach przywitał Polaków kolejną porcją białego puchu. Intensywnie padało szczególnie na południu i północy kraju. W wielu miejscach drogi i chodniki pokryły się lodem. W ciągu dnia niewiele się zmieni.

"W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w północnej połowie kraju również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady śniegu, na Wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Miejscami na południu przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm" - informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskażą maksymalnie od 0 st. C na wschodzie do 3 st. C miejscami na zachodzie. W prognozach na weekend widać jednak poprawę.

Prognoza pogody na weekend. To koniec ataku zimy w Polsce?

Ci, którzy z nadzieją wypatrują końca pierwszego, zimowego powiewu, mogą odetchnąć z ulgą. W weekend czeka nas bowiem zmiana pogody. "Piątek i sobota jeszcze zimowe, ale w niedzielę przez Polskę z zachodu na wschód będzie przemieszczać się ciepły front atmosferyczny, który zapewni powrót jesiennej aury, wypierając znad naszego kraju chłodne powietrze" - prognozuje IMGW.

Rozwiń

Nie oznacza to jednak zupełnego powrotu złotej, polskiej jesieni. Pogoda wciąż obfitować będzie bowiem w wiele niebezpiecznych zjawisk, które utrudniać mogą codzienność - szczególnie kierowcom. "Na Wybrzeżu i w górach spodziewamy się silnego wiatru, zagrożeniem będzie także oblodzenie, opady marznące i opady śniegu" - informują synoptycy.

W sobotę, mimo iż Polska wciąż znajdować będzie się w chłodnej, arktycznej masie powietrza, temperatury nieco wzrosną, wskazując 3 st. C w Gdańsku, 4 st. C w Zielonej Górze, 2 st. C w Warszawie, 5 st. C we Wrocławiu i 2 st. C w Krakowie. Termometry w Zakopanem wskażą zaś -3 st. C.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Polska pod śniegiem Marek Kowalczyk/REPORTER East News

W niedzielę Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżu z rejonu Wysp Brytyjskich. "Z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, za którym zacznie napływać zdecydowanie cieplejsze powietrze polarne morskie, wypierające chłodną masę powietrza zalegającą przed frontem" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskażą od 7 st. C w Gdańsku, przez 4 st. C w Poznaniu i 6 st. C we Wrocławiu, aż po 1 st. C w Warszawie, 3 st. C w Krakowie i 1 st. C w Zakopanem. Koniec tygodnia zafunduje więc Polakom spore ocieplenie.

"Ewa gotuje": Forszmak z dynią Polsat