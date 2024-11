Jednym z kluczowych elementów obecnych w ziemniaku jest witamina C, znana z silnych właściwości antyoksydacyjnych. Działa ona jak naturalny rozjaśniacz, pomagając zredukować przebarwienia i wyrównać koloryt skóry. Witamina C stymuluje również produkcję kolagenu, co jest niezwykle ważne dla utrzymania jędrności i elastyczności skóry, zwłaszcza w miarę upływu lat.