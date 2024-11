Maść z witaminą A , której głównym składnikiem jest retinol, to wszechstronny produkt o wielu zastosowaniach:

Wsparcie w walce z trądzikiem - retinol reguluje proces rogowacenia naskórka, co zmniejsza powstawanie zaskórników i ogranicza rozwój stanów zapalnych.

Regeneracja i nawilżenie - witamina A wspiera odnowę komórek skóry, co sprzyja jej szybszej regeneracji. Zwiększa elastyczność i poprawia teksturę.

Maść nakłada się cienką warstwą na oczyszczoną skórę, szczególnie na miejsca przesuszone lub podrażnione. Najlepiej stosować ją wieczorem, gdyż w nocy skóra intensywnie się regeneruje. Świetnie sprawdza się również jako balsam do spierzchniętych ust.

Alantoina to substancja znana ze swojego łagodnego, ale skutecznego działania regenerującego. Maści z alantoiną są polecane szczególnie osobom z wrażliwą i podrażnioną skórą.

Nakładaj maść miejscowo na podrażnioną skórę kilka razy dziennie. Na bardzo suche miejsca można zastosować grubszą warstwę na noc, co zapewni intensywną regenerację.

Przeciwzapalne - redukuje stany zapalne, co czyni ją idealnym wyborem dla osób zmagających się z trądzikiem.

Nagietek lekarski to roślina o właściwościach przeciwzapalnych , łagodzących i regenerujących. Maści z nagietkiem są szczególnie polecane osobom z wrażliwą, suchą i podrażnioną skórą.

Maść nagietkowa to hit domowych apteczek w PRL-u. Remedium na problemy skóry i rany 123RF/PICSEL

Redukcja obrzęków i cieni - heparyna poprawia przepływ krwi, co zmniejsza opuchliznę i widoczność cieni pod oczami.

Delikatnie wmasuj maść w okolice pod oczami lub na inne obrzęknięte miejsca. Stosuj raz lub dwa razy dziennie, zachowując ostrożność, aby produkt nie dostał się do oczu.

Maści apteczne to niedrogie, ale niezwykle skuteczne środki pielęgnacyjne. Wyróżniają się skoncentrowanym składem, dzięki czemu działają szybko i przynoszą ulgę w różnych problemach skórnych. Są uniwersalne - jedna maść może być stosowana na wiele różnych dolegliwości, co sprawia, że są praktyczne i ekonomiczne. W przeciwieństwie do wielu drogich kosmetyków, maści apteczne często oferują równie dobre, a nawet lepsze efekty.