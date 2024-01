Najlepsze życzenia na Dzień Babci i Dziadka 2024. Zaskocz swoich dziadków!

Przygotowaliśmy dla was propozycje życzeń dla babci i dziadka. Znajdziecie wśród nich zabawne życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka oraz tradycyjne gotowe wzory życzeń na Dzień Babci i Dzień Dziadka.





Dzień Babci i Dzień Dziadka 2022: Data. Kiedy wypada święto?

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Polce obchodzimy dzień po dniu. Babcie świętują 21 stycznia, a dziadkowie 22 stycznia.

W 2024 roku będą to sobota i niedziela, więc można pomyśleć o tym, aby wybrać się do dziadków na weekend i złożyć im życzenia.

Dzień Babci i Dzień Dziadka 2024: Zwyczaje i tradycje

W Polsce w Dniu Babci i Dziadka staramy się podziękować seniorom za ich troskę, oddanie oraz uczucie, którymi obdarzają nas na co dzień, poprzez różnego rodzaju występy i apele organizowane w przedszkolach i szkołach.

Nierzadko przygotowuje się wtedy słodki poczęstunek dla dziadków, który jest dopełnieniem uroczystości na ich cześć.

Kolejną tradycją z okazji Dnia Babci i Dziadka jest wręczenie im samodzielnie przygotowanych laurek z życzeniami. To jednak nie one są najistotniejsze, ponieważ liczy się przede wszystkim wspólne spotkanie.



W dobie pandemii koronawirusa może być ono utrudnione, jednak warto zadbać o to, by poświęcić seniorom czas chociażby wirtualnie. Połączmy się z dziadkiem i babcią się telefonicznie lub za pośrednictwem Messengera, aby złożyć im życzenia.



Powinniśmy pamiętać również o tym, że daty oraz zwyczaje i tradycje związane z Dniem Babci i Dziadka różnią się w zależności od kraju.

W wielu państwach, takich jak Rosja czy Hiszpania nie ma osobnych dat dla Dnia Babci i Dnia Dziadka, tylko obchodzi się je równocześnie jako Święto Dziadków. W Japonii natomiast świętuje się Dzień Szacunku dla Starszych.

Sprawdzanie dat obchodów Dnia Babci i Dziadka jest ważne zwłaszcza, gdy mamy krewnych, którzy od dawna mieszkają za granicą.

Dzień Babci i Dzień Dziadka: Jak zrobić laurkę z życzeniami na Dzień Babci i Dziadka?

Babciom i dziadkom radość na pewno sprawią własnoręcznie wykonane kartki.

Jak zrobić piękną laurkę na Dzień Babci i Dziadka? Wystarczy uruchomić wyobraźnię. Seniorzy na pewno docenią rysunki wykonane przez wnuki. Zwłaszcza jeśli na laurkach znajdą się ich własne portrety. Można pomyśleć również o pięknym kolażu ze zdjęciami lub uroczej wycinance.

Zdjęcie Laurki na Dzień Babci i Dziadka powinny być zrobione przez wnuki "od serca" / 123RF/PICSEL

Życzenia powinny być dopasowane do dziadków. Jeśli babcia i dziadek mają poczucie humoru, wówczas w Dzień Babci i Dziadka można sobie pozwolić na zabawne życzenia, a jeśli są raczej poważni — lepiej będzie wybrać tradycyjne życzenia.

Dzień Babci i Dzień Dziadka: Piękne życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Najukochańsza Babciu z okazji Twojego święta składam Ci życzenia,



Aby dobre zdrowie i szczęście nigdy Cię nie opuściły,



A piękny uśmiech nie schodził Ci z Twarzy.



Żyj nam jeszcze przez długie lata!



***

Z okazji Dnia Dziadka chcę życzyć Ci spokoju ducha i dużo zdrowia,

Pomyślności w całym 2022 roku oraz mnóstwo radości!



***

Drodzy dziadkowie dziś wasze święto, więc spieszę do was z życzeniami.



Zdrowia, szczęścia i radości,



By przez cały rok świeciło słońce, a humory zawsze wam dopisywały



***

Najukochańsza babciu, wspaniały dziadku,



W dniu waszego święta składam wam życzenia.

Aby wszystkie troski odeszły w niepamięć



I zastąpiły je tylko dobre chwile.



Dziękuję za wasze wsparcie w trudnych chwilach



Za uśmiech i dobrą radę w każdym momencie.



Życzę byście byli zdrowi i szczęśliwi przez długie lata!



Dzień Babci i Dzień Dziadka: Zabawne życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Babciu moja ty już wiesz,



czego wnuczka chce Ci życzyć:



Zdrowia dużo, szczęścia też.



W życiu samej słodyczy!



***

Kochany Dziadku dziś nie psocimy,



tylko dużo zdrówka Ci życzymy.

Żyj nam długo i miej się dobrze,

Byś mógł bawić się z nami na dworze!

***

Najdrożsi dziadkowie dziś wasze święto, Więc w dniu Babci i Dziadka życzę wam tysiąca prezentów, Zdrówka na długie lata i wielu smakołyków. Pieniędzy na koncie, ciepłych kapci i miłości bez liku!

