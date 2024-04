Nawożenie winogron tym składnikiem to ogromny błąd. Nie będzie owoców

Podczas sezonu ostatni raz winogrono nawozimy już po zawiązaniu owoców . W zależności od odmian ten termin będzie wypadał inaczej. Warto więc spojrzeć na wielkość plonów. Jeśli owoce będą mieć wielkość mniej więcej ziaren grochu , będzie to najwyższa pora na zasilenie gleby.

Winorośl na wiosnę powinna być nawożona odżywkami z dużą ilością potasu i fosforu . Taka mieszanka pozwoli pnączom na prawidłowy wzrost u młodych pędów. Wytworzą one soczyście zielone liście, dużą ilość kwiatów i owoców . To gwarancja dorodnych plonów.

Przy nawożeniu winogron na wiosnę powinniśmy wystrzegać się preparatów z dużą zawartością azotu . Ten składnik znacząco przyspiesza wzrost rośliny. Skutkuje to zaburzonym rozwojem liści , małą ilością wytwarzanych kwiatów, a później słabymi plonami .

Popiół drzewny to jeden z naturalnych, tanich nawozów , którymi można zasilać rośliny. Bogaty jest on w szereg istotnych składników pokarmowych. Najwięcej z awiera jednak potasu, fosforu i magnezu.

Są to składniki odżywcze, które sprzyjają pozytywnemu rozwojowi winorośli. Oznacza to, że winogrona można zasilać popiołem. Poprawi on właściwości fizykochemiczne gleby oraz plonowanie pnączy.