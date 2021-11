Dlaczego nie można wyrzucać baterii do kosza?

Baterie zaliczamy do odpadów niebezpiecznych. Wszystko przez zawarte w nich takie metale ciężkie jak ołów, rtęć, kadm, lit i nikiel. Przedostanie się ich do środowiska, mogłoby skutkować trudnościami w procesie samooczyszczania wód i gleb, a nawet skażeniem wód gruntowych.



Baterie stanowią zagrożenie dla naturalnego środowiska, dlatego też powinny być wyrzucane w przeznaczonych do tego miejscach. Dzięki temu istnieje możliwość ich przetworzenia. W wyniku recyklingu nie tylko zostanie zminimalizowana ilość szkodliwych odpadów, ale także zostaną pozyskane metale, które będą ponownie wykorzystane.



Reklama

Zdjęcie Na liście elektrośmieci można znaleźć m.in. zużyte komputery, telefony, telewizory, żelazka / 123RF/PICSEL

Co zrobić ze zużytymi bateriami?

Baterie nie powinny być wyrzucane ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Istnieją odpowiednie punkty, w których można je zostawić. Warto pamiętać, że zanim to zrobimy, w domu powinny być przechowywane w suchych i zacienionych pomieszczeniach.



Zużyte baterie można wyrzucić m.in. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponadto warto mieć na uwadze, że w niektórych szkołach wdrażane są akcje edukacyjne, a w związku z tym prowadzone są zbiórki baterii. Oprócz tego zużytych baterii można się pozbyć w sklepach wielkopowierzchniowych, w których znajdują się odpowiednio oznakowane pojemniki.



Zdjęcie Zdaniem ONZ w 2021 roku każda osoba na świecie wygeneruje średnio 7,6 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych / 123RF/PICSEL

Jak postępować z elektrośmieciami?

Elektrośmieci to inaczej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Lista elektrośmieci jest długa. Można na niej znaleźć m.in. komputery, telefony, telewizory, żelazka, pralki i lodówki, a także zabawki i gadżety elektroniczne oraz zużyte świetlówki i LED-y.



Na takich sprzętach najczęściej znajduje się znak przekreślonego kosza. Za wyrzucenie elektrośmieci do zwykłego śmietnika grozi kara grzywny nawet do 5000 złotych. Są one niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i środowiska.



W wielu domach zalegają elektrośmieci. Głównie przez brak wiedzy dotyczącej sposobu postępowania z nimi. Elektrośmieci powinny być oddawane do odpowiednich punktów. Można się ich pozbyć m.in. w punkcie zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE) lub w punkcie skupu złomu. Musi on jednak być w rejestrze punktów przyjmujących takie sprzęty.



Zdjęcie Elektrośmieci to inaczej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny / 123RF/PICSEL

Ponadto niektóre sklepy sprzedające urządzenia elektroniczne oferują możliwość pozostawienia zużytego sprzętu. Czasami wiąże się to nawet z pewnym rabatem podczas zakupu nowego urządzenia. Mając wielkogabarytowe elektrośmieci, warto skorzystać z usług firm, które zajmują się bezpłatnym odbiorem takiego sprzętu.



Istotną kwestią jest wiedza dotycząca pozbywania się elektrośmieci. Pod żadnym pozorem nie można samodzielnie demontować zużytego sprzętu. Grozi to uwolnieniem substancji niebezpiecznych dla naszego zdrowia.

Zdaniem ONZ w 2021 roku każda osoba na świecie wygeneruje średnio ponad siedem kilogramów odpadów elektrycznych i elektronicznych, co oznacza, że wytworzymy ich aż 57 milionów ton. Dlatego też tak ważne jest oddawanie elektrośmieci do recyklingu. W ten sposób zadbamy o środowisko i przy okazji przyczynimy się do powstania źródła cennych surowców wtórnych.



Czytaj więcej:

Elektrośmieci: Jak się ich pozbyć, by nie dostać mandatu?



Wywóz śmieci. Mieszkańcy chcą ułatwień w segregacji odpadów



Śmieci zielonej energii. Co zrobić ze zużytymi wiatrakami?



Zobacz także: