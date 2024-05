Zanim wybierzesz środek do zwalczania mrówek w ogrodzie , weź pod uwagę, że są ważnym elementem całego ekosystemu. Spełniają wiele pożytecznych funkcji. Wśród nich znajduje się zwalczanie niektórych szkodników, np. larw rośliniarek. Dodatkowo mrówki pomagają utrzymywać porządek na grządkach i rabatach , oczyszczając teren z organicznych resztek i martwych owadów.

Poprzez budowanie podziemnych tuneli sprzyjają napowietrzeniu i spulchnianiu gleby. Podczas swoich wędrówek po ogrodzie są w stanie także przenosić nasiona, przyczyniając się do rozsiewania niektórych roślin, w tym fiołków, przylaszczek, przebiśniegów i miodunek.

To mile widziani goście, o ile ich populacja w ogrodzie nie rozrośnie się nadmiernie. Mrówki rozmnażają się szybko , co może mieć negatywne konsekwencje w różnych kontekstach. Rozległe korytarze podziemne przestają mieć korzystny wpływ na glebę. Podłoże staje się wtedy bardziej podatne na przesuszenie.

Duże kolonie mrówek podgryzają i odsłaniają kłącza, bulwy i korzenie roślin, doprowadzając do utraty ich dobrej kondycji. Są w stanie uszkadzać także pąki, kwiaty i owoce. Ucierpieć może trawnik, jeśli stanie się miejscem, w którym owady zbudują mrowisko. Zdarza się, że mrówki swoje gniazda zakładają przy drewnianych elementach w ogrodzie, np. altanach, co również skutkuje ich niszczeniem.

To jedna z ich największych wad. Mrówki współpracują z mszycami. Żywią się wydzielaną przez nich spadzią, więc w mrówczym interesie jest ochrona tych szkodników przed ich naturalnymi wrogami. Można to jednak w pewnym sensie wykorzystać na korzyść ogrodnika. Jeśli zauważymy, że mrówki zaczynają interesować się konkretną rośliną, łatwiej będzie zdiagnozować pojawienie się mszyc i szybko zareagować.

Dużym atutem tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania zarówno świeżego, jak i suszonego ziela. Oprysk należy kierować w stronę ścieżek i gniazd mrówek, jest bezpieczny dla wzrostu roślin. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wrotycz ma pewne właściwości toksyczne, więc stosować go można z zachowaniem co najmniej trzytygodniowego odstępu przed zbiorem roślin przeznaczonych do jedzenia.