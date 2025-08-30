2 miliardy filiżanek - tyle dziennie kawy spożywa się na całym świecie. "Mała czarna" nie bez powodu cieszy się taką popularnością. Wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia czy przerwy w pracy bez towarzystwa kawy. Co więcej, wyjście na kawę czy sięganie po nią w domowym zaciszu może być przyjemnym rytuałem, który chociaż na chwilę pozwala się oderwać od codzienności. A do tego korzystnie działa na zdrowie.

Na co pomaga picie kawy?

Jedne z wcześniejszych ustaleń naukowców mówią wprost: dwie-trzy filiżanki dziennie są receptą na dłuższe życie i mniejsze ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych. Tak ustalili eksperci z Baker Heart and Diabetes Research Institute w Melbourne.

Kawa, ze względu na swoją popularność, od dawna jest pod lupą, dlatego co jakiś czas pojawiają się nowe wnioski związane ze spożywaniem "małej czarnej". W ostatnim czasie naukowcy z Uniwersytetu w Bielefeld i Uniwersytetu w Warwick postanowili sprawdzić, jak kawa działa na nasze samopoczucie.

"Kofeina jest dobrze znana ze swojego pobudzającego działania na ośrodkowy układ nerwowy, co prowadzi do poprawy funkcji poznawczych i zmian w stanach afektywnych. Chociaż efekty te były szeroko badane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, wpływ kofeiny na emocje w życiu codziennym pozostaje stosunkowo słabo zbadany" - wyjaśniali twórcy badania.

Pij kawę o konkretnej porze. Wtedy najlepiej zadziała na organizm

Naukowcy postanowili sprawdzić, jak kawa i inne napoje zawierające kofeinę wpływają na funkcjonowanie w codziennym życiu. W pierwszej turze badania, która trwała dwa tygodnie, uczestniczyło 115 osób (18-25 lat), a drugiej, trwającej cztery tygodnie - 121 (18-29 lat).

Wszyscy każdego dnia wypełniali siedem krótkich ankiet, w których odpowiadali na pytania dotyczące obecnego nastroju i spożywania napojów zawierających kofeinę w przeciągu ostatnich 90 minut.

Jak wynika z analiz ekspertów, spożywanie kawy i napojów zawierających kofeinę wiązało się ze wzrostem pozytywnych emocji. Osoby biorące udział w badaniu mieli lepszy nastrój w porównaniu do momentów dnia, gdy nie sięgali po tego typu napoje. Na tym nie koniec.

Według naukowców, najlepszy efekt w kwestii poprawy samopoczucia można osiągnąć ok. 2,5 godziny po przebudzeniu. Z analiz wynika, że wtedy "mała czarna" najkorzystniej działała na poprawę samopoczucia.

Jak wynika z badań, pozytywne działanie kofeiny nie było zależne od tego, czy dana osoba regularnie pije kawę czy unika kofeiny. Nie wpływały na to również np. problemy ze snem, objawy depresyjne czy lęk.

"Związek między spożyciem kofeiny a pozytywnymi emocjami był najsilniejszy w ciągu pierwszych 2,5 godziny po przebudzeniu (tj. rano). Zmęczenie i kontekst społeczny moderowały ten związek. Podsumowując, wyniki badania sugerują, że kofeina może odgrywać ważną rolę w modulacji stanów afektywnych w życiu codziennym" - czytamy w artykule opublikowanym na stronie nature.com.

Ile dziennie kawy można wypić?

Czy istnieje dzienny limit kawy? Chociaż kawa ma wiele pozytywnych dla zdrowia właściwości, lepiej nie przekraczać maksymalnej, dziennej dawki kofeiny. Najlepiej znaleźć złoty środek i z piciem kawy po prostu nie przesadzać. W końcu kofeina jest też obecna w innych napojach, które zdarza nam się spożywać w ciągu dnia takich jak np. herbata. Według FDA (Food and Drug Administration), maksymalna dawka kofeiny, jaką mogą spożywać osoby dorosłe, to 400 mg (3-4 filiżanki kawy dziennie).

Warto pamiętać, że ilość kofeiny w filiżance kawy zależy od odmiany i sposobu przyrządzenia. Jedna filiżanka kawy filtrowanej zawiera ok. 140 mg kofeiny. Espresso to ok. 63 mg kofeiny, a podwójne espresso - ok. 125 mg. Tzw. "zalewajka" czy kawa z ekspresu przelewowego zazwyczaj zawiera więcej substancji aktywnej niż napój przygotowywany w ekspresie ciśnieniowym. Z kolei jedna filiżanka kawy rozpuszczalnej to dawka 30-90 mg kofeiny.

Źródło: Interia/nature.com

