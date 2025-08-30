Seniorze, zaparz i pij do woli! Skorzystasz z "balsamu dla jelit"

Kawa jęczmienna: kiedyś była na każdym stole

Kawa jęczmienna była odpowiedzią na braki zaopatrzeniowe w czasie, kiedy "mała czarna" była luksusem i trudno było kupić tradycyjny odpowiednik. Zbożowy napar powstawał z prażenia jęczmiennych ziaren i różnych procesów, aby otrzymać proszek o bursztynowym kolorze i głębokim, orzechowym smaku, który choć trochę miał przypominać zwykłą czarną kawę.

Kawy zbożowe, w tym również jęczmienna, są bardzo zdrowe i zawierają wiele korzystnych dla zdrowia składników. Z drugiej strony, nie ma w swoim składzie kofeiny, dlatego mogą ją pić bez oporów ciśnieniowcy, kobiety w ciąży, a nawet dzieci. Warto przyjrzeć się kawie jęczmiennej, bo choć trochę zapomniana, może jeszcze wrócić masowo na nasze stoły.

Co można znaleźć w kawie jęczmiennej?

Kawa jęczmienna ma dwa cenne składniki. Chodzi o błonnik i inulinę. Pierwsza z substancji znana jest wszystkim tym, którym dobro układu pokarmowego. Błonnik reguluje pracę jelit, pomaga się im oczyszczać, zapewnia uczucie sytości oraz minimalizuje wchłaniania do krwiobiegu tzw. złego cholesterolu. Suplementując błonnik otrzymujemy wymierne korzyści: szybciej trawimy, nie mamy nagłego uczucia głodu, szybciej chudniemy, a na dodatek wzmacniamy pracę serca.

Inulina z kolei zaliczana jest do prebiotyków, a to również korzystnie wpływa na jelita. Wspiera prawidłową florę bakteryjną, co przekłada się na sprawną pracę układu pokarmowego oraz odpornościowego. Inulina wspiera metabolizm, który jest kluczowy nie tylko w kontekście odchudzania, ale również prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

Kawa jęczmienna i dwa kluczowe składniki sprawiają, że nie bez przyczyny napar nazywany jest "balsamem dla jelit".

Czy kawa jęczmienna jest zdrowa?

Poznane już przed chwilą informacje mogą potwierdzić tezę, że kawa jęczmienna jest zdrowa. Okazuje się, że ten napar ma do zaoferowania dla naszego organizmu o wiele więcej. Co można znaleźć w kawie jęczmiennej? To bogate źródło witamin z grupy B, które całościowo wpływają na organizm, a szczególnie na układy: nerwowe, krążenia oraz odpornościowy. Do tego w napoju można znaleźć także żelazo. Ono z kolei jest znane z tego, że zapobiega anemii i wzmacnia krew.

Co jeszcze można znaleźć w kawie jęczmiennej? Okazuje się, że to skarbnica witaminy E, znanej także jako "witamina młodości". Jej dostarczanie do organizmu daje wiele korzyści: przede wszystkim to silny przeciwutleniacz, który odtruwa ciało z toksyn, co odciąża nerki i wątrobę, ale także spowalnia starzenie się komórek organizmu. Co więcej, witamina E pomaga w regeneracji skóry i może stanowić profilaktykę przed pierwszymi zmarszczkami oraz redukować głębokość tych istniejących.

Jak pić kawę jęczmienną?

Wiadomo już, że kawa jęczmienna to doskonały zamiennik tradycyjnej kawy, więc może znaleźć się w kuchennych zapasach. Nie ma w sobie kofeiny, więc może być pita na rozpoczęcie dnia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby kosztować ją nawet wieczorem. Jeśli lubujemy się w smaku kaw zbożowych, to jęczmienny odpowiednik na pewno przypadnie nam do gustu. Można też go nieco złagodzić i dodać mleko albo napój roślinny.

