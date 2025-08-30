Seniorze, zaparz i pij do woli! Skorzystasz z "balsamu dla jelit"

Czarna kawa pobudza i jest zdrowa, ale nie każdy powinien ją pić. Alternatywą może być albo tradycyjna herbata, albo inne napoje, którymi można doskonale rozpocząć dzień. Warto wziąć na warsztat kawy zbożowe, które są nie tylko smaczne, ale mają wiele do zaoferowania dla naszego zdrowia. Kawa jęczmienna tylko potwierdza tę zależność.

Kawa jęczmienna może być pełnoprawnym zamiennikiem kofeinowego naparu
Kawa jęczmienna może być pełnoprawnym zamiennikiem kofeinowego naparuDmitry Berkut123RF/PICSEL

Kawa jęczmienna: kiedyś była na każdym stole

Kawa jęczmienna była odpowiedzią na braki zaopatrzeniowe w czasie, kiedy "mała czarna" była luksusem i trudno było kupić tradycyjny odpowiednik. Zbożowy napar powstawał z prażenia jęczmiennych ziaren i różnych procesów, aby otrzymać proszek o bursztynowym kolorze i głębokim, orzechowym smaku, który choć trochę miał przypominać zwykłą czarną kawę.

Kawy zbożowe, w tym również jęczmienna, są bardzo zdrowe i zawierają wiele korzystnych dla zdrowia składników. Z drugiej strony, nie ma w swoim składzie kofeiny, dlatego mogą ją pić bez oporów ciśnieniowcy, kobiety w ciąży, a nawet dzieci. Warto przyjrzeć się kawie jęczmiennej, bo choć trochę zapomniana, może jeszcze wrócić masowo na nasze stoły.

    Co można znaleźć w kawie jęczmiennej?

    Biała filiżanka z napojem na bazie jęczmienia ustawiona na warstwie ziaren, obok łyżka drewniana z rozpuszczalnym, brązowym proszkiem i kłos zboża.
    Kawa jęczmienna nazywana jest "balsamem dla jelit"123RF/PICSEL

    Kawa jęczmienna ma dwa cenne składniki. Chodzi o błonnik i inulinę. Pierwsza z substancji znana jest wszystkim tym, którym dobro układu pokarmowego. Błonnik reguluje pracę jelit, pomaga się im oczyszczać, zapewnia uczucie sytości oraz minimalizuje wchłaniania do krwiobiegu tzw. złego cholesterolu. Suplementując błonnik otrzymujemy wymierne korzyści: szybciej trawimy, nie mamy nagłego uczucia głodu, szybciej chudniemy, a na dodatek wzmacniamy pracę serca.

    Inulina z kolei zaliczana jest do prebiotyków, a to również korzystnie wpływa na jelita. Wspiera prawidłową florę bakteryjną, co przekłada się na sprawną pracę układu pokarmowego oraz odpornościowego. Inulina wspiera metabolizm, który jest kluczowy nie tylko w kontekście odchudzania, ale również prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

    Kawa jęczmienna i dwa kluczowe składniki sprawiają, że nie bez przyczyny napar nazywany jest "balsamem dla jelit".

      Czy kawa jęczmienna jest zdrowa?

      Lniana torba z rozsypanym ziarnem pszenicy na drewnianym stole, w tle kilka kłosów zboża.
      Jęczmień poddawany jest różnym procesom, który sprawia, że powstaje z niego kawa123RF/PICSEL

      Poznane już przed chwilą informacje mogą potwierdzić tezę, że kawa jęczmienna jest zdrowa. Okazuje się, że ten napar ma do zaoferowania dla naszego organizmu o wiele więcej. Co można znaleźć w kawie jęczmiennej? To bogate źródło witamin z grupy B, które całościowo wpływają na organizm, a szczególnie na układy: nerwowe, krążenia oraz odpornościowy. Do tego w napoju można znaleźć także żelazo. Ono z kolei jest znane z tego, że zapobiega anemii i wzmacnia krew.

      Co jeszcze można znaleźć w kawie jęczmiennej? Okazuje się, że to skarbnica witaminy E, znanej także jako "witamina młodości". Jej dostarczanie do organizmu daje wiele korzyści: przede wszystkim to silny przeciwutleniacz, który odtruwa ciało z toksyn, co odciąża nerki i wątrobę, ale także spowalnia starzenie się komórek organizmu. Co więcej, witamina E pomaga w regeneracji skóry i może stanowić profilaktykę przed pierwszymi zmarszczkami oraz redukować głębokość tych istniejących.

      Jak pić kawę jęczmienną?

      Wiadomo już, że kawa jęczmienna to doskonały zamiennik tradycyjnej kawy, więc może znaleźć się w kuchennych zapasach. Nie ma w sobie kofeiny, więc może być pita na rozpoczęcie dnia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby kosztować ją nawet wieczorem. Jeśli lubujemy się w smaku kaw zbożowych, to jęczmienny odpowiednik na pewno przypadnie nam do gustu. Można też go nieco złagodzić i dodać mleko albo napój roślinny.

