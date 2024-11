Czy komukolwiek w Polsce trzeba przedstawiać ten zgrany duet? Zapewne nie, bo nie tylko w punktach gastronomicznych jest stałą pozycją w menu, ale także w propozycjach obiadowych w domu. Z całą pewnością znajdują się miłośnicy tego rarytasu, którzy mogliby zjadać go wprost z garnka, ale są pewnie i tacy, którzy wystrzegają się jak ognia. Na całe szczęście - jak już zostało to wcześniej powiedziane - wersji marchewki z groszkiem jest bez liku, więc każdy powinien coś znaleźć dla siebie. Okazuje się, że marchewka z groszkiem oferuje wiele cennych substancji odżywczych, więc sceptycy powinni choć raz na nią spojrzeć łaskawszym okiem. Dlaczego?

Już dwa główne składniki pokazują, co można znaleźć w tym niepozornym dodatku. Oba warzywa są bardzo cenne w diecie człowieka, więc czas się przyjrzeć, co dokładnie oferują.

Marchew to bogate źródło beta-karotenu, czyli prowitaminy A. To właśnie ona korzystnie działa na oczy, ale także ma rewelacyjny wpływ na skórę: chroni ją przed stanami zapalnymi, ułatwia gojenie i zapobiega tworzeniu się zmarszczek. W poczciwej marchewce znaleźć można potrzebny układowi nerwowemu kwas foliowy oraz zbawienny dla serca potas.

Groszek z kolei to pokaźne źródło białka, co stanowi "motor napędowy" dla organizmu. To nie tylko źródło energii, ale także katalizator wszystkich kluczowych procesów oraz wsparcie odporności. Do tego trzeba zaliczyć błonnik pokarmowy, który znany jest jako "sprzymierzeniec jelit".