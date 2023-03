Choć wydaje się nam znany, anyż gwiaździsty potrafi zaskoczyć. Już sam fakt, że badian właściwy należy do rodziny cytryńcowatych, wydaje się nieoczywisty. Znamy go z kuchni — wykorzystujemy tę przyprawę do pierników, zimowych herbatek, mięs czy marmolad, nie mówiąc już o anyżówce. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ta przyprawa pomoże pozbyć się zmarszczek.

Właściwości anyżu

Zdjęcie Anyż znajduje zastosowanie również w kosmetyce / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Już starożytni wiedzieli, że anyż ma zastosowanie lecznicze. Wszystko dzięki olejkom i wielu innym substancjom czynnym, które zawierają jego charakterystyczne gwiazdki. Jest to przede wszystkim anetol, olejek odpowiadający za charakterystyczny zapach, ale również witaminy z grupy A, B i C, oraz wiele minerałów. Dodatkowo estragol, acetofenon, limonen stawiają tę roślinę na równi z innymi ziołami leczniczymi. Dzięki takiej zawartoci anyż ma wiele zalet:

działa wykrztuśne, dzięki czemu pomaga pozbyć się zalegających w oskrzelach wydzielin

zwiększa laktację u kobiet karmiących

działa przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo

koi układ trawienny

działa lekko przeciwbólowo i rozkurczowo

działa przeciwbakteryjnie i odkażająco oraz hamuje procesy starzenia się skóry

I właśnie ta ostatnia właściwość anyżu jest szeroko wykorzystywana w kosmetyce.

Jak stosować anyż na zmarszczki?

Anyż, dzięki temu, że zawiera wiele witaminy A i C, oraz takie minerały jak magnez i cynk, wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe. Jest wykorzystywany w wielu kremach i tonikach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie przygotować w domu odpowiednie mikstury. Anyż na zmarszczki można stosować zewnętrznie, w postaci toniku lub olejowych wcierek, lub wewnętrznie, w postaci herbaty. Jej regularne spożywanie również wspomoże walkę ze zmarszczkami.

Warto wiedzieć, że anyż ma działanie nie tylko przeciwzmarszczkowe, ale również przeciwbakteryjne i odkażające. Dzięki temu, stosując anyż w celu zwalczania zmarszczek, przy okazji pozbędziesz się trądziku.

Zdjęcie Herbata z anyżu również pomoże na zmarszczki / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Anyż na zmarszczki - przepis na tonic

Odlicz 10 gwiazdek anyżu i zalej je szklanką gorącej wody, po czym przykryj i odstaw do ostygnięcia. Kiedy mikstura będzie już zimna, odcedź ją na przykład przez filtr do kawy i przelej do ciemnej, szklanej butelki. Przechowuj w lodówce.

Toniku anyżowego używaj dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

Jak używać olejku anyżowego

Olejek anyżowy z łatwością kupisz w niektórych drogeriach, sklepach zielarskich i w aptekach. Wcieraj parę kropel w zmarszczki pod oczami i w okolicach ust oraz w delikatną skórę szyi. Jeśli intensywny zapach olejku ci przeszkadza, możesz go rozcieńczyć z innym, mniej intensywnym olejkiem, na przykład z olejkiem jojoba.

Czynność powtarzaj codziennie wieczorem, po oczyszczeniu skóry twarzy. Po zabiegu zetrzyj olej wacikiem nasączonym ciepłą wodą. Dzięki kwasowi szikimowemu i kwercetynie, po miesiącu regularnego stosowania olejku anyżowego dostrzeżesz pierwsze efekty.

Zdjęcie Olejek anyżowy jest świetny na zmarszczki / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Herbata na zmarszczki z anyżu? Jak najbardziej

Ze zmarszczkami warto walczyć też od środka i herbata z anyżu świetnie się do tego nadaje. Po pierwsze, substancje czynne zawarte w anyżu zadziałają również, jeśli będą przyjęte wewnętrznie. A po drugie, walka ze zmarszczkami to przede wszystkim regularne nawadnianie organizmu.

Kilka gwiazdek anyżu zalej szklanką gorącej wody i gotuj jeszcze przez około 10 minut. Pij herbatę dwa razy dziennie, jeśli chcesz, możesz dosłodzić ją miodem.

