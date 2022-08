Spis treści: 01 Czym są kurze łapki na twarzy? Symbol uśmiechniętych osób!

02 Jak usunąć kurze łapki domowym sposobem? Ten preparat kupisz za 5 zł w aptece!

03 Właściwości rumianku

04 Napar z rumianku na kurze łapki. Jak wykorzystać tę roślinę w walce ze zmarszczkami?

Czym są kurze łapki na twarzy? Symbol uśmiechniętych osób!

Hity z apteki do 20 złotych! Niektóre działają lepiej niż drogeryjne kosmetyki Kurze łapki - w kontekście ludzkiej twarzy nie mają nic wspólnego z kończynami ptaków. Kurze łapki to popularna nazwa na zmarszczki mimiczne pojawiające się w okolicy oczu, najczęściej w zewnętrznych kącikach.

Zmarszczki na ludzkiej twarzy pojawiają się już koło 25 roku życia, kiedy nasza skóra powoli zaczyna wiotczeć i jest to naturalny proces jej starzenia się. Oczywiście istnieją zabiegi i produkty opóźniające starzenie się skóry, a rytuały pielęgnacyjne można wprowadzać jak najwcześniej, nawet koło 18-20 roku życia.

Warto dbać o zdrową i bilansowaną dietę, która ma wpływ nie tylko na cerę, ale na ogólny dobrostan organizmu, o nawodnienie, gdyż nawodniona skóra ma mniejszą tendencję do powstawania na niej zmarszczek oraz o proste masaże twarzy, które możemy wykonać w zaciszu własnego domu przy pomocy dłoni.

Kremy, serum nawilżające także sprawią, że możemy opóźnić proces starzenia się skóry. Klucz do sukcesu leży jednak w systematyczności i długofalowym działaniu.

Jednak kurze łapki, które także są po prostu zmarszczkami, pojawiają się często u osób, które... lubią się śmiać. Uśmiechając się, marszczymy mimowolnie skórę wokół naszych oczu, więc często kurze łapki nazywane są także zmarszczkami uśmiechu. Jednak choć powstają w uroczy sposób, często są niechciane przez właścicieli.

Jak usunąć kurze łapki domowym sposobem? Ten preparat kupisz za 5 zł w aptece!

Zdjęcie Proste ćwiczenia i aktywne składniki kremów pomogą pozbyć się skutków m.in mrużenia oczu / 123RF/PICSEL

Gabinety kosmetyczne oferują całkiem sporą gamę zabiegów pielęgnacyjnych, a medycyna estetyczna potrafi wyeliminować zmarszczki w ogóle. Co, jednak gdy nie chcemy zbyt dużej ingerencji chirurga w wygląd twarzy? Możemy spróbować wówczas zabiegów w domowym zaciszu. Efekty mogą być spektakularne, gdy nie jest zbyt późno na taką ingerencję.

Co jeżeli jednak chcemy skorzystać z dobrodziejstw natury? Okazuje się, że naturalne sposoby mogą być równie skuteczne.

Jednym z takich preparatów jest rumianek. Gotowy do zaparzenia rumianek dostaniemy bez problemu w aptece lub w sklepie zielarskim. Za opakowanie tej rośliny zapłacimy od 5 do 10 zł.

Te charakterystyczne, białe kwiatki z pokaźnym żółtym środkiem potrafią zdziałać cuda.

Właściwości rumianku

Rumianek wykazuje działania:

przeciwzapalne,

przeciwbakteryjne i neutralizujące toksyny,

rozkurczające mięśnie gładkie,

dezodoryzujące,

przyspieszające gojenie ran,

pobudzające przemianę materii w skórze

Może być stosowany zarówno doustnie, jak i w formie okładu, czy maści. W swoim składzie rumianek zawiera całą gamę dobroci dla ludzkiego organizmu, w tym i dla skóry:

flawonoidy,

fenolokwasy,

poliacetyleny,

garbniki katechinowe,

związki kumarynowe i śluzowe,

cholinę,

witaminę C,

sole mineralne

Część z tych związków i minerałów ma zbawienne działanie dla skóry, jak chociażby flawonoidy i witamina C. Nic dziwnego wobec tego, że rumianek jest nazywany "żelazkiem na kurze łapki".

Napar z rumianku na kurze łapki. Jak wykorzystać tę roślinę w walce ze zmarszczkami?

Zdjęcie Napar z rumianku pomoże złagodzić zmarszczki / 123RF/PICSEL

Na kurze łapki wokół oczu sprawdzi się okład z rumianku, aby go przygotować, potrzebujemy:

1 łyżkę koszyczków rumianku

wodę

Koszyczki rumianku zalewamy wrzątkiem i zaparzamy ziele pod przykryciem przez ok. 15 minut. Gdy napar przestygnie, nasączamy wacik kosmetyczny i przykładamy go w miejsce występowania kurzych łapek. Z takim okładem odpoczywamy 20-30 minut. Po tym czasie zdejmujemy płatki z okolicy oczu i możemy przejść do codziennej pielęgnacji skóry.

Jeżeli mamy rumianek w gotowych torebkach do zaparzania, możemy po ostygnięciu, zamiast wacików użyć torebeczek wypełnionych rumiankiem.

