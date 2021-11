Jak przyspieszyć wzrost paznokci?

By cieszyć się długimi i zdrowymi paznokciami, należy wspomóc je odpowiednią pielęgnacją. Wiele czynników ma wpływ na to, że zaczynają się łamać i rozdwajać. Wystarczy jednak wypróbować te domowe sposoby, by zauważyć znaczną różnicę.



Pierwszym domowym sposobem przyspieszającym wzrost paznokci jest mieszanka czosnku i cytryny. Sprawi, że paznokcie staną się mocniejsze, a zawarte w niej składniki odżywcze wzmocnią ich kondycje i zapobiegną pęknięciom.



Czosnek należy zetrzeć na tarce i przełożyć do szklanki wypełnionej do połowy ciepłą wodą. Następnym krokiem jest dodanie dwóch łyżek soku z cytryny.

Reklama

Tak przygotowanym roztworem wystarczy przetrzeć paznokcie. Można do tego użyć np. wacików kosmetycznych. Najlepiej powtarzać tę czynność codziennie.



Zdjęcie Mieszanka czosnku i cytryny pomoże zadbać o szybszy wzrost paznokci / 123RF/PICSEL

Wbrew pozorom ciężko osiągnąć efekt mocnych i zdrowych paznokci. Zwłaszcza jeśli na co dzień mają kontakt z detergentami, które wpływają na ich kondycję. W tym przypadku z pomocą przychodzi mleko kokosowe.

Wystarczy wymieszać pół szklanki tego płynu z sokiem z całej cytryny i zanurzyć paznokcie w tak przygotowanej mieszance na 10 minut.

Innym sposobem wspomagającym wzrost paznokci może być aplikacja olejku rycynowego i migdałowego. Najlepiej wcierać tę mieszankę w paznokcie codziennie wieczorem, a po upływie 30 minut dokładnie spłukać wodą.

Czytaj więcej:



Fryzury z PRL-u: Powinniśmy do nich wrócić, czy o nich zapomnieć?



Rudy kolor włosów znów wraca do łask. Tak noszą go gwiazdy!



Francuska grzywka wygładza rysy i odmładza. Gwiazdy ją kochają!



Zobacz także: